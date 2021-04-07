Украина "проела" 1,5 миллиарда долларов из резервов НБУ

В марте пришлось потратить много валюты на погашение долгов

По состоянию на 1 апреля 2021 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 27,03 млрд долларов США в эквиваленте. Таким образом, их объем за месяц упал почти на 1,5 млрд долларов – 1 марта в резервах Нацбанках находилось 28,5 млрд долларов. А еще в январе объем ЗВР был на рекордном за 8 лет уровне.

Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

То есть в марте резервы уменьшились на 5%. В НБУ это объяснили значительным объемом погашения внешних и внутренних обязательств государства. При этом валютные запасы частично были компенсированы поступлениями в пользу правительства.

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Основные факторы, которые повлияли на объем ЗВР в марте:

Объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга. Выплаты составили 1,3 млрд долларов плюс еще 508,2 млн в пользу МВФ. Заимствования через ОВГЗ при этом составили 473,7 млн долларов.

Политика НБУ на валютном рынке. Объемы чистой покупки валюты превысили 50 млн долл.

Переоценка стоимости финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курса валют. Уменьшение составило 250,3 млн долл.

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Нынешний объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта. В НБУ отмечают, что этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

Напомним, аналитики ICU также ожидают, что золотовалютные резервы составят 31 млрд долларов в 2021 году. Это будет означать первое за 11-12 лет превышение уровня "достаточного количества" резервов, который рассчитывает МВФ.