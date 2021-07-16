Украина получит 2,7 млрд долларов, но не по программе МВФ – Милованов

Тимофей Милованов рассказал о программе МВФ и новых 2,7 млрд долл. Коллаж: "Сегодня"

Украина получит 2,7 млрд долларов от Международного валютного фонда в рамках новой инициативы Фонда по дополнительной эмиссии специальных прав заимствования.

Как рассказал советник главы Офиса президента и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в интервью каналу "Дом", также идут переговоры о новых траншах МВФ по кредитной программе.

По его словам, сейчас принимаются определенные законы, чтобы получить по программе транши МВФ, а 2,7 млрд долларов – это дополнительные займы вне этой программы.

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"А 2,7 млрд — это совершенно другая история. В рамках увеличения финансирования самого Международного валютного фонда всем странам-участницам увеличивается доля. То есть финансирование будет вне зависимости от нашей программы с МВФ", – сказал Милованов.

Как рассказали ранее "Сегодня" эксперты, Международный валютный фонд (МВФ) до конца лета может выделить Украине 2,7 млрд долларов в рамках общего распределения SDR в размере 650 млрд долларов, но эти деньги не будут кредитом и помогут Украине справиться с пиковыми выплатами по внешнему долгу, которые запланированы на сентябрь.

13 февраля 2021 года миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решения о пересмотре программы stand-by. Теперь ведутся переговоры о новом пересмотре программы. После него решение о транше будет принимать Совет директоров МВФ. При этом многие аналитики допускают, что Украина в 2021 году, скорее всего, уже не получит транш по программе stand-by.