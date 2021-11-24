Украина получила почти 700 млн долларов от МВФ

Деньги зачислят на счета Государственного казначейства Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина 24 ноября получила около 700 млн. долл. второго транша от Международного валютного фонда по программе Stand-By.

Об этом сообщил в Facebook глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Реклама

"24 ноября Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе Stand-By в размере 500 млн СДР (эквивалент 699 млн долл. США)", – говорится в сообщении.

По его словам, средства будут зачислены на счета Государственного казначейства Украины.

Дополняется...