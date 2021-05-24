Украина начала масштабное обновление ГТС. Мы побывали на флагманском объекте реконструкции

Компрессорная станция "Бар" – одна из ключевых в газотранспортной системе страны. Через нее проходят три главных транзитных газопровода

Компрессорная станция "Бар"

Украина наконец-то начала самую масштабную модернизацию газотранспортной системы (ГТС). В ближайшие годы в "трубу" вложат 40 млрд гривен. ГТС подготовят к разным видам работы, чтобы Украина могла получать от нее доход, даже если остановится транзит газа из России в Европу. А еще проведут диджитализацию.

Корреспонденты "Сегодня" побывали на компрессорной станции "Бар" в Винницкой области. Там "Оператор ГТС" (ОГТС) уже проводит модернизацию. Это флагманский и самый масштабный проект реконструкции объектов газотранспортной системы.

Уже четверть века звучат басни о том, что украинская ГТС якобы уже слишком старая и скоро заржавеет. Как объяснил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар, такие заявления призваны убедить Киев передать "трубу" "Газпрому". Якобы Россия приведет ее в порядок. Но ГТС Украины функционирует. И более того, ее надежность уже подтверждена тем, что транзит газа в Европу не прерывался ни во время аварий в 2007 году, ни во время российских диверсий в 2014-м.

Но обновлять ГТС все равно нужно. Компрессорная станция "Бар" – первый из 10 ключевых объектов реконструкции на ближайшие годы, рассказал гендиректор "Оператора ГТС" Сергей Макогон. Он объяснил, зачем нужно обновлять систему:

"Чтобы гарантировать, что после окончания транзитного контракта наша страна была готова ко всем сценариям развития ситуации".

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"Бар" – одна из ключевых станций в распределении газа. Через нее проходят три основных транзитных газопровода:

"Союз";

Уренгой – Помары – Ужгород;

"Прогресс".

Эта станция обеспечивает функционирование системы "с востока на запад", а также в реверсном режиме – "с запада на восток". Реверсный режим используется при транспортировке топлива из ЕС, а также из отечественных подземных хранилищ для потребителей центральных и восточных регионов Украины.

В первую очередь систему ждет глубокая автоматизация технологических процессов.

"Это, по сути, автоматические пуски, максимальный контроль технологических параметров, дистанционные пуски агрегатов", – перечислил главный инженер "Оператора ГТС" Юрий Зябченко.

Но после того, как огромный нефтепровод в США остановил работу из-за хакеров, возникают опасения. Сейчас остановить ГТС Украины с помощью компьютерных технологий практически нереально, отмечают эксперты.

"Как говорят о наших объектах критической инфраструктуры: только рубильником можно все выключить. Только после этого что-то будет или работать, или не работать", – сказал специалист по кибербезопасности Юрий Мелащенко.

"Наши системы полностью отделены от интернета или какой-либо публичной сети. У нас есть своя частная информационная система. Каждый год мы внедряем новые системы киберзащиты", – уточнил Макогон.

Так, может, тогда и не стоит так сильно обновлять объект критической инфраструктуры и лучше оставить для управления системой условный рубильник? Михаил Гончар уверен: автоматизацию уже не остановить:

"Сложно себе представить ситуацию, когда мы изолируемся и скажем: "Нет, диджитализация нам не нужна, мы будем нарочно оказывать услуги в обход современных цифровых систем". Это, по сути, невозможно".

Напомним, гендиректор ОГТС заявил, что в случае достройки российского трубопровода "Северный поток – 2" Украина в целом потеряет 5-6 млрд долларов. Однако этот ущерб будет неприятным, но не смертельным для нас.

Также сообщалось, что "Оператор ГТС Украины" обнародовал ключевые финансовые показатели за 2020 год, из которых следует, что доход от деятельности на международных рынках составил 47,5 млрд грн, а чистая прибыль – 20,4 млрд.