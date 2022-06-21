Угрожают штрафами: украинцам начали приходить опасные сообщения

Как украинцев обманывают несуществующими штрафами / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине зафиксировали опасную схему хакеров по рассылке сообщений на электронную почту и вредоносных файлов.

Подробно об атаке рассказали в прессслужбе Госспецсвязи.

Реклама

Прикрываются налоговой

Как отмечают в службе, украинцам стали приходить сообщения якобы от Государственной налоговой службы Украины по теме "Сообщения о неуплате налога".

В самом сообщении кроме текста содержится архивный файл под названием "НаложениеШтрафныхСанкций.zip", также там есть одноименный docx-документ. Если их открыть, то на устройство загрузятся опасные программы.

"Открытие файла в конечном итоге приведет к загрузке вредоносного приложения Cobalt Strike Beacon. Активность отслеживается по идентификатору UAC-0098", – говорится в сообщении.

Реклама

Сообщения выглядят так:

Также в Госспецсвязи предупредили о другой опасной рассылке, но уже под другим поводом. Она касается якобы ядерного терроризма.

Реклама

"Еще одна кибератака осуществлялась с помощью распространения вредоносного документа под названием "Nuclear Terrorism A Very Real Threat.rtf", открытие которого приводит к загрузке и запуску вредоносной программы CredoMap. Эту активность ассоциируют с деятельностью группы APT28", – говорится в сообщении.

Мошенники придумали новую схему с документами

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Украине вырос спрос на услугу по оформлению биометрических паспортов. На фоне этого мошенники придумали новую схему. Они размещают сообщения в интернете и выставляют завышенную цену за посредничество в оформлении документов.

Но это незаконно, поэтому правоохранительные органы предупреждают, что реагировать на подобные предложения и платить за них не стоит.

Мы рассказывали и о том, как оккупанты угрожают украинским фермерам на оккупированных землях, и как отправить или получить международный перевод.