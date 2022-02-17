Угроза рядом? Курс гривни на бирже резко обвалился из-за обострения на Донбассе

Гривня активно реагирует на новости об эскалации / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинская гривня резко обвалилась относительно доллара, после новостей о начавшихся обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе целого ряда мирных объектов.

Об этом свидетельствуют данные финансовой площадки Investing.com.

Реклама

Сразу после начала внезапной эскалации, около 10 утра, наблюдается резкий рост курса доллара относительно гривни.

Если до этого украинская валюта держалась на отметке 28,15 грн/долл, то по состоянию 13.15 дня 17 февраля, гривня упала до 28,33 грн/долл.

То есть доллар вырос на 0,81% за несколько часов.

Реклама

Ход торгов 17 февраля / Фото: Investing.com, Коллаж: Сегодня

Тем временем справочный курс гривни, который установил Нацбанк на 17 февраля – 28,09 грн/долл.

Что происходит на Донбассе?

17 февраля, российские боевики начали артобстрелы подконтрольной Украине территории с оккупированных частей Донбасса.

Реклама

Тяжелая артиллерия ударила по поселку Станица Луганская и один из снарядов попал в детский сад, когда там находились дети и воспитатели.

На данный момент известно о трех раненых сотрудниках сада, 8 детей эвакуировали.

Позже наемники нанесли удар по Марьинке, в следствии чего одна из жительниц получила осколочные ранения.

Также под обстрел попала железнодорожная станция Кондрашевская-Новая в Луганской области и еще несколько населенных пунктов.

"Сегодня" также писали, что будет с банками в случае широкомасштабного вторжения и рассказывали, как не остаться без денег в такой ситуации.