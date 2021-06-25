Удар по теневой занятости. Власть подготовила новые проверки для бизнеса

С 1 июля Государственная налоговая служба и Гоструда начнут проверки работодателей, которые используют неофициальный труд

Минфин призывает не боятся налоговой амнистии. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images, Сегодня

Бизнес ждут новые проверки. С 1 июля стартует второй этап борьбы с теневой занятостью. Государственная налоговая служба и Гоструда начнут инспекции среди работодателей, которые имеют высокий риск использования незадекларированной труда.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как сообщается, во время первого этапа, который длился 6 месяцев, инспекторы труда проинформировали более 62 тыс. работодателей и их работников о преимуществах официального трудоустройства.

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Разъяснительная работа проводилась в следующих отраслях:

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торговля – 36 тыс. человек;

сельское хозяйство – 6 тыс. человек;

транспорта – 5 тыс. человек;

организация питания – 3 тыс. человек.

"С 1 июля начинается второй этап кампании. Теперь в поле зрения будут работодатели, которые не отреагировали на длительную информационную кампанию и продолжают уклоняться от декларирования наемных работников", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что больше половины работающих украинцев не платят налоги.

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