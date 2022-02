Ученые научились мгновенно получать водород из бананов – как это работает

Ученые научились добывать водород из бананов / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Пока бананы в Украине остаются одним из самых популярных товаров, в Европе ученые разработали инновационный метод производства водорода из банановой кожуры.

Об этом сообщает издание H2 View.

Так, исследователи из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне применили технологию пиролиза с использованием ксеноновой лампы к разным источникам биомассы:

банановой кожуре;

кукурузным початкам;

апельсиновой корке;

кофейным зернам;

скорлупе кокосовых орехов.

Сначала все просушивалось при температуре 105°C в течение 24 часов, а потом измельчалось и просеивались до тонкого порошка. Сообщается, что максимальный выход водорода во время испытаний был из банановой кожицы.

Ученые отмечают, что в процессе фотопиролиза образуются такие ценные конечные продукты как экологически чистый водород и уголь в виде порошка.

Водород можно использовать и как топливо, а биоуголь – для удобрения или производства электродов.

Технологии как метод борьбы с пьянством

Технологический процесс не стоит на месте и сейчас новейшие технологии применяются практически во всех сферах жизни человечества. К примеру, в Японии ученым удалось создать "умное" автомобильное кресло, которое может определять уровень сонливости водителя или уменьшения его дееспособности.

Это происходит благодаря термостойким датчикам и датчикам давления, которые монтируются в спинке или сиденье водительского кресла. Именно они контролируют водителя и собирают информацию о частоте сердечных сокращений и дыхания, следят за осанкой и выдают предупреждения, если водитель склоняется в любую сторону.

Ранее мы рассказывали о перспективах Украины в производстве "зеленого водорода", и писали, что понский торговый дом Sojitz Corp вместе с австралийской электростанцией CS Energy Ltd и японской Nippon Engineering Consultants Co Ltd собираются из солнечной электроэнергии производить "зеленый водород".