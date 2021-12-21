У некоторых украинцев заберут субсидии: кто и когда останется без помощи на коммуналку

Украинцы, у которых резко за последнее время выросли доходы, могут потерять субсидии. Но льготы отберут только после отключения отопления. Об этом сообщает министр социальной политики Марина Лазебная — информируют в пресс-службе ведомства. По ее словам, получившие субсидию на отопительный сезон 2021-2022 гг. не лишатся помощи до весны, даже если их доходы резко возрастут. "Нет, если человеку назначили субсидию на определенный сезон, то в течение этого периода автоматически из-за роста доходов субсидии не лишат. Рост доходов повлияет на то, назначат ли эту помощь от государства на следующий сезон", — говорит Лазебная. Министр отметила, что субсидия рассчитывается дважды в год: на неотопительный и отопительный сезоны. Как рассчитывается субсидия Для расчета размера субсидии учитываются доходы: за III и IV кварталы предыдущего года – когда субсидия назначается с начала неотапливаемого сезона (май); за I и II кварталы текущего года – когда субсидия назначается с начала отопительного сезона (октябрь); за два ближайших квартала до даты обращения, по которым имеется информация о доходах от налоговой службы — когда субсидия назначается не с начала отопительного (неотопительного) сезона. Например, если человек обратился за субсидией в декабре, то будут учитываться его доходы за II и III кварталы текущего года. Субсидия на приобретение газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается исходя из размеров доходов за предыдущий календарный год. Когда осуществляется перерасчет субсидий Только при изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги производится автоматический перерасчет размера субсидии. Другие пересчеты могут производиться в результате обращения человека в следующих случаях: пенсионерам, которые работали, но оставили работу и теперь имеют меньше доходов, чем те, которые учитывались для расчета субсидии; лицам, подтверждающим изменение размеров дохода, учтенного при назначении субсидии. Как могут забрать уже полученную субсидию? По словам Лазебной, если человек скрыл информацию о своих доходах, то орган, назначавший помощь, может отправить письмо с требованием вернуть излишне полученные средства. "Их необходимо вернуть на внебюджетные счета структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения, открытые в Государственном казначействе", — говорит министр. Если человек отказывается добровольно вернуть сумму излишне полученной субсидии, то орган, назначивший субсидию, может обратиться в суд с иском принудительное взыскание таких средств. Как не остаться без субсидий? Оформление субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг может помешать наличие задолженности за более чем 3 месяца. Начисление будет прекращено, если задолженность выше 20 необлагаемых минимумов. Если существуют задолженность, граждане должны обратиться к поставщикам услуг и заключить с ними договор о реструктуризации долга. Задолженность проверяют в Едином реестре должников. Реестр бесплатный, поэтому можно самостоятельно найти необходимую информацию. Ранее мы сообщали, что украинцы с 29 ноября могут на портале "Дія" оформить субсидию на коммуналку. Процедура длится около 30 минут. А также писали, почему в этом году в субсидии отказали свыше 200 тысяч домохозяйствам.