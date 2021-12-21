У некоторых украинцев заберут субсидии: кто и когда останется без помощи на коммуналку

В украинцев. что приумножили свой доход, заберть субсидии не зимой / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, у которых резко за последнее время выросли доходы, могут потерять субсидии. Но льготы отберут только после отключения отопления.

Об этом сообщает министр социальной политики Марина Лазебная — информируют в пресс-службе ведомства.

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По ее словам, получившие субсидию на отопительный сезон 2021-2022 гг. не лишатся помощи до весны, даже если их доходы резко возрастут.