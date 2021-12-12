Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Победа Ломаченко! Зломовчання: топ-сериал (обзор) Зломовчання: топ-сериал (обзор) 🚓 Хамство Гогилашвили Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости ЖКХ

Субсидии прекратят начислять: кто может остаться без помощи на коммуналку в 2022 году

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
12 декабря, 06:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Если украинец больше 3 месяцев не оплачивал платежки, то ему отменят субсидию
Потеряют помощь на коммуналку и те, у кого задолженность выше 20 необлагаемых минимумов
Потеряют помощь на коммуналку и те, у кого задолженность выше 20 необлагаемых минимумов / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторые украинцы в отопительный сезон 2021-2022 могут остаться без субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщается в постановлении №848 Кабмина, без помощи останутся те, кто имеет долги за коммуналку.

Реклама

Оказалось, что если украинец больше 3 месяцев не оплачивал платежки, то ему прекратят начислять субсидию.

Потеряют помощь на коммуналку и те, у кого задолженность выше 20 необлагаемых минимумов (один – 17 гривен).

"Начисленная исполнителем коммунальной услуги со ссылкой на решение суда относительно норм потребления природного газа бытовыми потребителями в случае отсутствия счетчиков газа и в связи с приведением объемов использованного природного газа бытовыми потребителями в соответствии со стандартными условиями", - говорится в сообщении.

Реклама

В то же время если человек заключит договор реструктуризации долгов, то задолженность отменят, а субсидия останется действительной.

Напомним, что украинцы всегда могут проверить, назначена ли субсидия на оплату ЖКХ, в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий.

Как получить субсидию?

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Реклама

Гражданин предоставляет:

  • заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
  • декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Ранее мы сообщали, что в Украине резко уменьшилось количество семей, получающих субсидии. Если в прошлом году помогли более чем трем миллионам, то в этом году – почти на полмиллиона меньше. А некоторых вообще заставят вернуть выплаты.

Напомним, для некоторых украинцев изменили правила получения субсидий. В первую очередь речь идет о жителях Донбасса, которые используют бытовые электроприборы для обогрева своих жилых помещений,

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Руководитель проекта "Деньги" Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.1

Российский рубль (₽)

0.368

Евро (€)

30.68

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Стокгольм и на Корфу!
Узнать о новых направлениях
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,32
19,25
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
18,76
33,88
30,87
30,27
18,96
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять