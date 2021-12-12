Субсидии прекратят начислять: кто может остаться без помощи на коммуналку в 2022 году

Если украинец больше 3 месяцев не оплачивал платежки, то ему отменят субсидию

Потеряют помощь на коммуналку и те, у кого задолженность выше 20 необлагаемых минимумов / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторые украинцы в отопительный сезон 2021-2022 могут остаться без субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщается в постановлении №848 Кабмина, без помощи останутся те, кто имеет долги за коммуналку.

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Оказалось, что если украинец больше 3 месяцев не оплачивал платежки, то ему прекратят начислять субсидию.

Потеряют помощь на коммуналку и те, у кого задолженность выше 20 необлагаемых минимумов (один – 17 гривен).

"Начисленная исполнителем коммунальной услуги со ссылкой на решение суда относительно норм потребления природного газа бытовыми потребителями в случае отсутствия счетчиков газа и в связи с приведением объемов использованного природного газа бытовыми потребителями в соответствии со стандартными условиями", - говорится в сообщении.

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В то же время если человек заключит договор реструктуризации долгов, то задолженность отменят, а субсидия останется действительной.

Напомним, что украинцы всегда могут проверить, назначена ли субсидия на оплату ЖКХ, в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий.

Как получить субсидию?

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

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Гражданин предоставляет:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Ранее мы сообщали, что в Украине резко уменьшилось количество семей, получающих субсидии. Если в прошлом году помогли более чем трем миллионам, то в этом году – почти на полмиллиона меньше. А некоторых вообще заставят вернуть выплаты.

Напомним, для некоторых украинцев изменили правила получения субсидий. В первую очередь речь идет о жителях Донбасса, которые используют бытовые электроприборы для обогрева своих жилых помещений,