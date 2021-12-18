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Украинцам повысят субсидии: каким будет размер выплат во время отопительного сезона

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
18 декабря, 07:00
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В минувшем отопительном периоде размер выплаты составлял 1770 гривен
В 2021 году была завершена реформа жилищных субсидий
В 2021 году была завершена реформа жилищных субсидий / Фото: Коллаж: Сегодня

Средний размер жилищной субсидии в отопительном периоде 2021−22 года повысится до 2 тысяч гривен.

Об этом во время выступления в Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"В отопительном сезоне этого года, в 2021/2022, ожидается на уровне 2 гривен и выше", – сказал премьер.

Шмыгаль напомнил, что в минувшем отопительном периоде размер выплаты составлял 1770 гривен.

Кроме того, в 2021 году была завершена реформа жилищных субсидий. Украинцы получали деньги исключительно в наличной форме. Больше того, большинству субсидиантов не нужно было подавать заявки, им автоматически переназначили выплаты.

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Как не остаться без субсидии?

Оформлению субсидии на оплатужилищно-коммунальных услуг может стать помехой наличие задолженности за более чем 3 месяца. Начисление будет прекращено, если задолженности выше, чем 20 необлагаемых минимумов.

Если есть задолженность, то граждане должны обратиться к поставщикам услуг и заключить с ними договор о реструктуризации долга.

Есть ли задолженность можно проверить в Едином реестре должников. Реестр бесплатный, поэтому в нем можно самостоятельно отыскать необходимую информацию.

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Ранее мы сообщали, что украинцы с 29 ноября могут на портале "Дія" оформить субсидию на коммуналку. Процедура занимает около 30 минут.

Напомним, "Сегодня" узнавали, как не остаться без помощи на коммуналку и почему 200 тысяч домохозяйств лишили субсидий.

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