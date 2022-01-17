"Тысячу Зеленского" планируют раздавать 12-летним: на что они смогут ее потратить

Дети смогут оплатить внешкольные занятия / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Министерство образования и науки предложило расширить программу "єПідтримка" на детей в возрасте 14-18 лет. Также прорабатывають решение о такой возможности для детей в возрасте 12-14 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

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В частности, появится возможность использовать эти средства на внешкольное образование. Когда заработает услуга еще не сообщили. Предполагаем, что со следующей волной выплат "тысячи Зеленского".

Вакцинированные украинцы старше 60 лет, как и дети до 18 лет, тоже не имеют возможности использовать "тысячу Зеленского". Решить этот вопрос планируется на заседании Кабмина. Судя по всему, речь идет о производстве реальных карт, деньги с которых можно будет потратить в аптеках, о чем анонсировалось ранее.

Что такое "тысяча Зеленского"?

8 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает выделение всем вакцинированным от коронавируса украинцам 1000 грн, которую они могут потратить на четко ограниченный перечень услуг и товаров.

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С одной стороны, это должно поощрить вакцинированных граждан, а с другой – помочь особо пострадавшим от ограничений сферам бизнеса.

Так, "тысячу Зеленского" можно потратить на такие товары и услуги:

книги;

посещение спортивного зала;

билеты на внутренние рейсы;

лекарства;

поход в некоторые рестораны и кафе;

билеты в театр или кинотеатр, музей или на концерт.

Напомним, что скоро получить "тысячу Зеленского" можно будет и без "Дії". Офлайн будут выдавать ее, по ожиданиям в Офисе президента, те же банки, которые есть и еще станут партнерами "єПідтримки".

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Раньше мы также рассказывали, как глава "Новой почты" пристыдил украинцев, желающих получить "тысячу Зеленского".