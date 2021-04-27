Tesla вышла на рекордную прибыль – Маск стал еще богаче

Компания не смогла бы показать впечатляющий финансовый результат без продажи квот на выбросы другим автопроизводителям

Компания-производитель электромобилей Tesla, акции которой недавно взлетели до исторического максимума, по итогам января-марта 2021 года вышла на рекордную прибыль. Чистая прибыль составила 438 млн долларов, или 0,39 доллара в расчете на акцию, сообщается на сайте компании. Для сравнения: в первом квартале прошлого года Tesla получила всего 16 млн долларов чистой прибыли.

На этом фоне состояние основателя компании Илона Маска выросло на 2 млрд – до 189 млрд долларов. Он занимает второе место в рейтинге миллиардеров от Bloomberg.

Прибыль Tesla объясняется тем, что компания продала квоты на выбросы другим автопроизводителям на рекордную сумму – 518 млн долларов. Без продажи квот Tesla завершила бы квартал с убытком. Также в первом квартале компания заработала 101 млн долларов на продаже биткоинов.

Реклама

Читайте также: Tesla могла стать Apple: Илон Маск пытался продать компанию Тиму Куку

Tesla в январе-марте отгрузила покупателям 184,8 тыс. автомобилей. Стоимость авто Tesla при этом увеличилась на 13%. Компания также увеличила квартальную выручку – сразу на 74%, до 10,39 млрд долларов. Но этот показатель все равно оказался немного ниже, чем ожидали на рынке.

Напомним, в ноябре 2020 года капитализация Tesla впервые превысила 500 млрд долларов. Акции компании вошли в биржевой индекс S&P 500. Уже в декабре капитализация Tesla перевалила за 600 млрд долларов.

Кроме того, компания раскрыла инвестиции в биткоин на 1,5 млрд долларов.