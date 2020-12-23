Tesla могла стать Apple: Илон Маск пытался продать компанию Тиму Куку

О не совершившейся сделке рассказал сам основатель компании

Основатель Tesla Илон Маск несколько лет назад предлагал генеральному директору Apple Тиму Куку купить компанию Tesla, но тот отказался.

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Об этом рассказал сам Маск в Twiiter.

"В самые темные дни программы Model 3 (2018-й год. – Ред.) я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla компанией Apple (за одну десятую от текущей стоимости). Он отказался от встречи", - написал Маск.

По состоянию на 23 декабря 2020 года рыночная стоимость компании Tesla составляет 640 миллиардов долларов. То есть, если бы предложение Маска было озвучено сейчас, Кук мог бы купить Tesla за 64 миллиарда долларов.

В компании Apple отказались комментировать твит Маска, сообщает Yahoo Finance. При этом в 2019 году Крейг Ирвин из Roth Capital Partners рассказывал в интервью CNBC, что Apple пыталась приобрести Tesla еще и в 2013 году за 240 долларов за акцию. Однако и та сделка не состоялась.

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Времена, о которых упомянул Маск в своем твите – это период, который он сам ранее назвал "производственным адом". Это был 2018 год, когда Tesla изо всех сил старалась нарастить выпуск Model 3 ради выживания компании, но не могла справиться с трудностями с производством этой модели.

В тот же период компания получила обвинения от федеральных регуляторов в махинациях на рынке ценных бумаг. В конечном итоге споры были урегулированы.

Напомним, ранее стало известно, что Илон Маск за сутки обеднел на 9 млрд долларов. К этому привело неожиданное падение акций Tesla на фоне появления нового штамма коронавируса.

В целом же, с начала 2020 года, 2200 миллиардеров по всему миру заработали 1,9 трлн долларов. Их совокупное состояние выросло на 20%, до 11 трлн долларов. При этом сильнее всего разбогатели китайские миллиардеры.

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