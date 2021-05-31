Тепловики обвинили "Нафтогаз" в дискриминации и потребовали снижения цены газа

Тепловики потребовали снижения цены газа / Фото: Wikipedia

Межотраслевая ассоциация по развитию систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго" (МАУТКЕ) считает, что НАК "Нафтогаз Украины" не выполняет поручение президента по договору о поставках природного газа.

Как сообщает пресс-служба ассоциации, она направила обращение заместителю руководителя Офиса президента, Минрегиону и Ассоциации городов Украины.

В заявлении говорится, что примерный договор поставки природного газа для производства тепловой энергии от ООО "Нафтогаз трейдинг" предприятия ТКЭ получили 29 мая, однако условия договора совершенно противоречат поручению президента.

Так, договор предусматривает цену газа на производство тепловой энергии в 7583,89 грн с НДС и транспортировкой, вместо 7400 грн – как предусмотрено поручением. При этом предусмотрена предоплата стоимости потребленного газа и штрафные санкции за нарушение сроков ее проведения.

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Также договором предусмотрено бесспорное списание банком средств со счетов предприятий без их согласия в случае возникновения задолженности за потребленный природный газ, для чего ТКЭ должно заключить соответствующий договор с банком.

В обращении МАУТКЕ также говорится, что договорные требования "Нафтогаз трейдинг" приведут к дестабилизации работы предприятий ТКЭ по обеспечению потребителей тепловой энергией.

"Эти требования носят дискриминационный и противоправный характер, что в результате снова приведет к возникновению значительной задолженности за потребленный природный газ и значительных сумм штрафных санкций, источников покрытия которых нет. Учитывая это, направленный договор поставки природного газа ООО "Нафтогаз трейдинг" не соответствует требованиям поручения президента Украины, и "Нафтогаз трейдинг" необходимо привести его в полное соответствие и учесть все предложения и замечания к нему, разработанные совместно Ассоциацией "Укртеплокоммунэнерго" и Ассоциацией городов Украины" , – говорится в обращении МАУТКЕ.

Напомним, с 1 мая бытовых потребителей в Украине перевели на годовые тарифы на газ. В конце мая, поставщики газа обновляют прайсы на июнь, но пока массово снижение цен не наблюдается.

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