Теперь по 70 грн за литр: водителям придется платить еще больше за топливо

Покупать топливо оптом сейчас дороже, чем в розницу / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В течение прошлой недели, с 9 по 13 мая, в Украине поднялись цены на оптовую торговлю топливом.

Как сообщает enkorr, в среднем стоимость выросла на 5 грн – до 62 грн/л. В зависимости от региона и условий покупки цены колебались в пределах 57-65 грн/л, часто продавцы озвучивали цену более 70 грн/л.

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На юге страны ситуация с наличием ресурса и ценами на него почти не изменилась. В северных областях стоимость дизеля подскочила на 10 грн/л за неделю – от 60 до 70 грн.

"Такая торговля не продолжалась больше нескольких часов, поскольку желающих было много, – заявил один из трейдеров. – Например, партия ДТ из десяти вагонов, привезенных из порта в Гданьске, была реализована за 2-3 дня", – отметило издание.

На западе Украины цена на дизель за неделю выросла на 12 грн и составляет в среднем 59 грн/л. Ценовое предложение за последние несколько дней колебалось от 57 до 60 грн/л. В центральных и восточных областях сбывали горючее по 65-70 грн/л. Там недостаток ресурса ощущается остро.

"Несмотря на смягчения, которые были внедрены государством при импорте топлива, трейдеры также жалуются на продолжительность оформления и документарную волокиту в пунктах оформления при импорте горючего", – добавили в enkorr.

Подозрение в заговоре

Антимонопольный комитет Украины с начала мая проверяет ситуацию с ценами и дефицитом топлива. Различные данные, полученные госорганом, свидетельствуют о разном, но не исключают и версии относительно сговора крупных игроков рынка для повышения цен на горючее.

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По информации ведомства, топлива в стране достаточно, но некоторые операторы его не продают или способствуют образованию километровых очередей на заправках. В рамках исследования рынка члены АМКУ встретились с представителями крупных сетей АЗС.

Представители бизнеса убеждают, что решить проблему быстро мешает государственное регулирование цен на горючее и невозможность резкой перестройки логистических цепочек за границей под нужды украинского рынка.

Ранее редакция "Сегодня" пообщалась с представителем консалтинговой группы "А-95" Сергеем Куюном и расспросила его, что происходит на рынке топлива, когда закончится паника и чего ждать украинцам совсем скоро. Узнайте также, какая динамика розничных цен на топливо в сетях украинских АЗС.