Тепер по 70 грн за літр: водіям доведеться платити ще більше за пальне

Купувати пальне гуртом зараз дорожче, ніж в роздріб / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Упродовж минулого тижня, з 9 по 13 травня, в Україні піднялися ціни на гуртову торгівлю пальним.

Як повідомляє enkorr, в середньому вартість зросла на 5 грн – до 62 грн/л. Залежно від регіону та умов покупки, ціни коливалися в межах 57-65 грн/л, часто продавці озвучували ціну понад 70 грн/л.

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На півдні країни ситуація з наявністю ресурсу та цінами на нього майже не змінилася. У північних областях вартість дизелю підскочила на 10 грн/л за тиждень – від 60 грн до 70 грн.

"Така торгівля не тривала більше кількох годин, оскільки охочих було багато, – заявив один із трейдерів. – Наприклад, партію ДП з десяти вагонів, привезених з порту в Гданську, було реалізовано за 2-3 дні", – зазначило видання.

На заході України ціна на дизель за тиждень зросла на 12 грн і становить у середньому 59 грн/л. Цінова пропозиція за останні кілька днів коливалася від 57 до 60 грн/л. У центральних і східних областях збували пальне по 65-70 грн/л. Там нестача ресурсу відчувається найгостріше.

"Попри пом'якшення, яке було впроваджено державою при імпорті пального, трейдери також скаржаться на тривалість оформлення і документарну тяганину в пунктах оформлення під час імпорту пального", – додали в enkorr.

Підозра в змові

Антимонопольний комітет України від початку травня перевіряє ситуацію з цінами та дефіцитом пального. Різні дані, які отримав держорган, свідчать про різне, але не відкидають і версії щодо змови великих гравців ринку для підняття цін на пальне.

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За інформацією відомства, пального в країні достатньо, але деякі оператори його не продають чи сприяють утворенню кілометрових черг на заправках. У рамках дослідження ринку члени АМКУ зустрілися з представниками великих мереж АЗС.

Представники бізнесу переконують, що розв’язати проблему швидко заважає державне регулювання цін на пальне та неможливість різкої перебудови логістичних ланцюжків за кордоном під потреби українського ринку.

Раніше редакція "Сьогодні" поспілкувалася з представником консалтингової групи "А-95" Сергієм Куюном і розпитала його, що відбувається на ринку пального, коли закінчиться паніка й чого чекати українцям зовсім скоро. Дізнайтеся також, яка динаміка роздрібних цін на пальне в мережах українських АЗС.