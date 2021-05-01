Тарифы на газ изменились: какие цены установили "Нафтогаз" и другие поставщики с 1 мая

"Нафтогаз" временно отказался от тарифного плана с ежемесячной сменой цены, но в будущем планирует его вернуть

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С 1 мая бытовых потребителей в Украине перевели на годовые тарифы на газ. Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила тариф 7,96 грн за кубометр (с НДС, но без учета стоимости доставки). У остальных трейдеров цены оказались в диапазоне от 7,88 до 13,5 грн за кубометр, по данным государственного портала ГазПравда. Ряд региональных газсбытов при этом обнародовал единую цену в 7,99 грн.

Цена в новых тарифах фиксируется на год – до 30 апреля 2022 года. При этом на самом деле фиксация условная – поставщикам запрещено только повышать тариф, а вот снижать его все равно можно. Летом мировые цены на газ обычно падают, поэтому некоторые газсбыты могут воспользоваться такой возможностью, чтобы переманить к себе клиентов у других поставщиков.

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К слову, месячный тариф у "Нафтогаза" пока что будет доступен только для тех, кто получает газ от компании как от поставщика "последней надежды". Такой тариф с 1 мая составляет 9,57 грн. В июне компания планирует сделать больше предложений – ввести сезонные тарифные планы и газовые пакеты.

Напомним, бытовых потребителей автоматически переводят на годовые тарифные планы – заявку для этого подавать не нужно. Возможность вернуться на месячный тариф должна остаться.

Ранее эксперты предупреждали, что при выборе поставщика газа нужно обращать внимание не только на тариф. Как принять разумное решение и какие документы нужно собрать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Напомним, также в апреле "Нафтогаз" в последний раз установил цену газа для тепловиков. С 1 мая она началаформироваться на рыночных условиях.