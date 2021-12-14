Такого не было со сталинских времен: почему в Украине подорожают все продукты

Из-за налога на землю подорожают продукты / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 января украинцам придется платить налог на землю сельскохозяйственного предназначения, которая больше 50 соток. А из-за этого начнут дорожать продукты в супермаркетах и на рынках.

Об этом в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал нардеп из фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк.

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"Внимание, такого не было со сталинских времен. За населенными пунктами это 1400 гривен за гектар земли, и не имеет значения, обрабатывает крестьянин эту землю или сдает в аренду. Более того, крестьяне, которые выращивают сельскохозяйственную продукцию на продажу, если они выручили более 6 тысяч гривен в месяц, они будут платить налог 18% плюс 1,5% военного сбора", – сказал он.

Налогом будут облагать и тех, кто за последний год продал три объекта. Неважно, какого они типа: будь то участки земли или, например, гараж, сарай и пристройка. Налоги будут платить и представители малого и среднего бизнеса, которые на едином налоге.

"Это почувствуют все, потому что будет рост цен на все товары, будет подорожание сельскохозяйственной продукции в магазинах. Это на самом деле налог на всех украинцев. Все эти налоги будут включаться в оплату аренды, и у человека будет выбор – за него заплатит тот, кто арендует, но тогда он получит меньше, или будут платить, как платили, а люди из этого половину отдадут на налоги", – объяснил депутат.

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По его словам, это недопустимо, поскольку не все украинцы сдают в аренду землю. Многие выращивает продукцию для содержания своей семьи или для содержания скота.

"Поэтому подорожает все: говядина, свинина, яйца, все овощи, а осенью подорожают и все фрукты. Это скажется на всех: и кто продает, и кто покупает. Так решили наполнить государственный бюджет, но это не тот путь", – сказал он.

Налог на землю

На заседании 14 декабря Верховная Рада отклонила все проекты постановлений об отмене принятия во втором чтении законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

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Теперь принятый закон доступен для подписания президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего он может вступить в силу.

Сумма налога составит около 1,2-1,3 тыс. грн за 1 гектар. Но уже в 2024 году цифры еще больше вырастут.

Ранее мы сообщали, что у некоторых украинцев могут отобрать их землю, если она мешает строительству дорог или дорожной инфраструктуры. Останутся без земли те, кто за месяц не сможет договориться с властями.

Напомним, что цена за 1 гектар сельскохозяйственных земель в Украине будет расти на 7-10% ежегодно.