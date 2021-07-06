Так дешево еще не было. Зеленая энергия побила антирекорд по стоимости

Чистая энергия стала дешевле / Фото: Pixabay
Электроэнергия из возобновляемых источников стала дешевле, чем когда-либо. С 2009 по 2020 год стоимость электричества, произведенного с помощью солнечных электростанций, упала на 90%. В целом "свет" с наземных ветроэлектростанций и новейших солнечных электростанций оказался дешевле, чем у недавно построенных угольных станций.
Об этом свидетельствуют данные исследований, проведенных Lazard Levelized Cost of Energy и Our World in Data, пишет Visualcapitalist.
"Исторически возобновляемые источники энергии были дорогими, цены на них были неконкурентоспособными по сравнению с ископаемыми видами топлива. Однако за последнее десятилетие это изменилось", - говорится в материале.
В частности, стоимость 1 Мвт-ч, произведенного с помощью каменного угля, в 2020 году составила 112 долларов, а с помощью ветряной установки – 40 долларов. Новые ТЭЦ на газу производят 1 МВт-ч и вовсе за 175 долларов, а ядерная энергия подорожала до 163 долларов за 1 МВт-ч.
|Тип
Стоимость в 2009 г. (долл./МВт-ч)
|Стоимость в 2020 г. (долл./МВт-ч)
|Изменение стоимости
|Солнечная фотоэлектрическая станция
|Возобновляемый
|359
|37
|-90%
|Наземная ветроэлектростанция
|Возобновляемый
|135
|40
|-70%
|Геотермальная электростанция
|Возобновляемый
|76
|80
|+5%
|Газ – ТЭЦ
|Невозобновляемый
|275
|175
|-36%
|Каменный уголь – ТЭЦ
|Невозобновляемый
|111
|112
|+1%
|Атомная электростанция
|Невозобновляемый
|123
|163
|+33%
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Аналитики считают, что благодаря удешевлению производства возобновляемые источники станут лидировать на рынке уже в скором будущем. По их прогнозам, к 2050 году на зеленую энергетику будет приходиться более половины мирового производства электроэнергии. Доля мировой электроэнергии из возобновляемых источников уже выросла с 18% в 2009 году до почти 28% в 2020 году.
Напомним, в целом в ближайшие годы Европа потратит 22 млрд евро на решение проблем климата. Для этого Еврокомиссия недавно учредила учредила 11 промышленных партнерств.
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