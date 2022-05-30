"Существенный риск" для экономики? Почему S&P снизило кредитный рейтинг Украины

Западные эксперты дали нелестный прогноз из-за "затяжной войны" в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг Украины. Речь идет о долгосрочном и краткосрочном суверенных кредитных рейтингах в иностранной валюте.

Как пишет издание Business Standard, на такой шаг агентство подтолкнула более "затяжная" война России против Украины, чем ожидалось вначале.

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До этого рейтинг Украины в иностранной валюте составлял B-/B, то есть характеризовался как "очень спекулятивный". Сейчас наша страна опустилась на уровень с Аргентиной и Мозамбиком – к CCC+/C, что указывает на "класс существенного риска".

Близко к дефолту?

По словам западных журналистов, обновленная позиция в рейтинге расположена за пять степеней до дефолта. Негативный прогноз связан прежде всего с рисками для экономики и финансовой стабильности из-за войны.

"Способность правительства Украины погасить выплаты по коммерческому долгу в иностранной валюте зависит от потока донорской поддержки", – отметили в S&P.

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Недавно другое агентство – Moody's Investors Service – также снизило кредитный рейтинг Украины до самого низкого. Представители компании отметили риски, связанные с устойчивостью долга страны на фоне затяжной войны.

В то же время РФ оказалась в кредитных рейтингах еще ниже. В начале полномасштабного вторжения, S&P оценило рейтинг агрессора на уровне CCC. Таким образом страну опустили на восемь ступеней, что в трех шагах от дефолта. Очевидно, в конце мая экономическая ситуация в России должна быть еще хуже.

В Украине возвратят налоги и пошлины

Несмотря на "затяжную войну" и прогнозы западных агентств, экономика Украины постепенно возвращается к норме. Об этом свидетельствует, в частности, возврат налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 июля.

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В Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение НДС и пошлин на импортные товары. В первую очередь на автомобили.

Проектом закона № 7418, подписанным премьер-министром Денисом Шмыгалем, предлагается возобновить налогообложение, которое было отменено:

на товары, ввозимые плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;

для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;

на транспортные средства, ввозимые гражданами.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что бюджет Украины остался без 13 млрд грн в результате освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, акцизным налогом и НДС.

Однако авторы инициативы предлагают освободить от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Ранее "Сегодня" рассказывали, что на фоне дефицита горючего украинцы начали заказывать больше импортных электрокаров. В то же время в РФ фактически остановился автопром, а остатки нормальных авто продают за самыми высокими в мире ценами.