Суд арестовал офис банка "Аркада" в центре Киева

Суд по требованию прокуратуры наложил арест на главный офис обанкротившегося банка "Аркада" в центре Киева и земельный участок под ним. Речь идет о знании по адресу ул. Ольгинская, 3А. Это имущество признано "предметом уголовного преступления". А цель наложения ареста – "обеспечение сохранности вещественных доказательств".

Об свидетельствуют данные из Госреестра судебных решений. Согласно им, Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и повторно наложил арест на недвижимость. Ходатайство об аресте также подавал ликвидатор банка "Аркада".

Офис банка "Аркада"

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Фонд гарантирования вкладов планировал выставить на торги офис банка "Аркада" и земельный участок под ним в марте. Ожидалось, что стартовая цена лота составит 971,08 млн грн. Однако Печерский районный суд отказался признавать недействительными договоры о том, что офис якобы больше не принадлежит банку. Это заблокировало торги.

Напомним, арест имущества проведен в рамках расследования в отношении экс-главы правления банка "Аркада" Константина Паливоды. По версии правоохранителей, он как мажоритарный акционер нанес финучреждению имущественный вред на 50 млн гривен.

В сентябре 2020 года Паливоде избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, а в октябре апелляционный суд изменил его на круглосуточный домашний арест.

Также сообщалось, что достраивать недострои "Аркады" будет компания Stolitsa Group.