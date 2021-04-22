Субсидия против депозита. Кому из украинцев откажут в льготах

Если человек имеет несколько квартир и автомобилей – о субсидии можно не мечтать, намекают в Минсоцполитики

Если рядовой украинец имеет депозит, но хочет получать субсидию, он должен быть готов, что ему могут отказать. Правительство усилило требования к тем, кто хочет помощи от государства на квартплату. Теперь претендентов будут проверять два министерства. В каких случаях можно получить отказ в субсидии?

Об этом в выпуске "Сегодня" рассказывает Вера Качмар.

Зимой 4000 гривен, летом 1500 – это квартплата, которую платит киевлянка Виктория. Живет одна, но у нее в однокомнатной квартире еще зарегистрированы дочь с внучкой, которые давно выехали за границу.

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"Если я плачу все коммунальные услуги за троих, то остается. Вообще на еду даже не остается. Уже нет речи о том, чтобы я установила за 4000 счетчики водные", – говорит Виктория Саид Абдул Али.

Несколько лет назад Виктория подала на получение субсидии. Тогда пришла специальная комиссия и подтвердила, что Виктория живет одна, поэтому льготу на отопительный сезон женщина получила. Но когда обратилась через год – комиссия отказала.

Чтобы таких недоразумений не возникало, третью сторону, а именно комиссии, которые рассматривали такие исключительные случаи – ликвидировали. Теперь, чтобы получить льготу снова, Виктории достаточно предоставить соцзащите справку, что дочь и внука с ней не проживают. Проверить, не соврала ли, может социальный работник, придя в любое время.

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко объясняет:

"Мы же прекрасно понимаем, что значительная часть людей у нас зарегистрирована в одном месте, а фактически проживает или работает в другом городе. Если это и сейчас подтверждается документально, то мы просто на основании этих документов можем принимать решение без рассмотрения дела на комиссии".

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Также соцслужба теперь будет решать, предоставлять ли субсидию семье, проживающей на свернормативной площади. Для домов – это более 230 квадратов. Для квартир – 130 и более. Ликвидация комиссий – не единственное нововведение. Требования для желающих получить субсидии ужесточили.

Субсидию не дадут, если на депозите лежит 50 тысяч гривен и более либо храните средства в ценных бумагах. Владеете несколькими квартирами или двумя автомобилями, например. Ранее Министерство соцполитики не имело полного доступа ко всей этой информации. И находились те, кто сознательно лгал о своих достатках. Чтобы пройдох разоблачить, привлекли Министерство финансов.

Заместитель министра финансов Роман Ермолычев рассказывает:

"Есть факты злоупотребления с предоставлением субсидий. Например, имеются случаи, что порядка 830 человек за прошлый год купили валюты на 139 млн гривен. При этом являются получателями субсидий. Для обычных граждан, для которых действительно предполагается субсидия, ничего не изменится".

Поскольку всех желающих получить помощь от государства будут усиленно проверять, с 1 мая субсидиантам нужно заново подать все документы. Это заявление и декларация о доходах и расходах семьи. Из-за карантина их будут принимать по почте или онлайн.

Напомним, средний размер субсидий в Украине в марте вырос на 13,6% по сравнению с февралем, до 1686 гривен. Помощь на оплату коммуналки от государства получили 2,95 млн украинских семей. На это из госбюджета потратили 4,8 млрд гривен.

Как ранее объясняла министр социальной политики Марина Лазебная, украинцев с низкими доходами призывают и в дальнейшем обращаться за помощью, ведь денег на субсидии у государства хватает.