Как узнать размер субсидии на коммуналку онлайн: инструкция

Чтобы узнать о субсидии, нужно зайти на государственный портал
В Минсоцполитики разработали функционал, который позволяет украинцам узнать статус субсидии на оплату коммунальных услуг онлайн и проверить, в каком размере была одобрена субсидия.
Как проверить субсидию?
Данные находятся в Едином госреестре получателей жилищных субсидий. Для их получения достаточно знать только адрес. Пользователю необходимо зайти на государственный портал.
В меню слева нужно выбрать область Украины, населенный пункт, улицу, номер дома и номер квартиры. Фамилию не надо указывать – по ней узнать о начислении субсидии нельзя.
Дальше необходимо пройти проверку, нажав на кнопку "Я не робот". Когда проверка закончится, кнопка "Искать" станет активной, и ее можно будет нажать.
Статус субсидии отобразится в первой колонке таблицы. Также, портал позволяет выяснить ее размер. Для этого нужно нажать на кнопку со значком "глаза" в колонке "Назначено за период".
В всплывающем окне будет указана сумма помощи. Она будет зависеть в зависимости от того, наступил ли уже отопительный сезон.
Какие документы подаются и на какой срок предоставляется субсидия
Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).
Гражданин предоставляет:
- заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
- декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.
Ранее мы сообщали, что в проекте госбюджета на 2022-й предусмотрено 34 млрд грн на финансирование субсидий на жилищно-коммунальные услуги.
Напомним, уже осенью 2021-го может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит оформление помощи для рядовых граждан, а для государства – сделает проще проверки субсидиантов.