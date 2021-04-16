Страны скупают пшеницу и растительное масло. Почему во всем мире дорожают продукты

На мировых рынках растет спрос на качественный товар, особенно заметно это у богатых стран

Во всем мире почти год продолжается рост цен на продукты, при этом весной 2021 года в Украине он совпал с сезонным подорожанием накануне Пасхи и продолжительных майских праздников. При этом дорожают не только привозные, но а производимые украинскими аграриями сахар, растительное масло, зерно, мука и т.д. Почему так происходит – разбирался сайт "Сегодня".

Одной из причин подорожания продуктов в Украине производители и эксперты называют рост цен на мировых рынках. И хотя страна экспортирует продукты – цены на внутреннем рынке колеблются вместе с мировыми.

Экономический эксперт Алексей Дорошенко говорит:

"Одна из причин подорожания продуктов на мировых рынках – повышение ценности качественного товара. Эта причина проявилась не сейчас, она набирает силу уже два десятилетия. Спрос на продукты растет в том числе из-за роста населения. А кроме того, есть тренд на здоровое питание, и продукты становятся все более "премиальными". Если мы говорим о рынках США и Европы, там продукты тоже все более востребованы и все больше дорожают. Причем даже в период пандемии наблюдается рост цен на более дорогую и качественную продукцию".

По его словам, на цены повлияла также пандемия COVID-19 и приобретенный опыт локдауна, когда были закрыты целые страны и нарушены цепочки поставок.

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"Например, пшеница дорожает из-за того, что многие страны стали делать запасы зерна. Ведь это товар длительного хранения. Пшеницей запасаются сейчас государства Ближнего Востока, Африки, где невысокий уровень жизни, где хлеб является неотъемлемой частью рациона людей и доступным продуктом. Причем они даже снижают требования к качеству зерна. Но я надеюсь, что уже летом влияние этого фактора начнет снижаться, по крайней мере станет не таким сильным", – говорит Дорошенко.

По его мнению, фактор ковида будет актуален еще несколько лет, но такие большие запасы уже никто делать не будет.

Рост цен на постное масло эксперты также частично связывают с разрывами в цепочках поставок в связи с пандемией. Но это не единственная причина.

"Сейчас стали дорожать все виды растительных масел, не только подсолнечное. В том числе из-за изменения структуры потребления масла в мире. Например, глобальную конкуренцию подсолнечному маслу составляет пальмовое масло. Цены на него имеют определенную цикличность, в том числе в зависимости от спроса. И цены на другие растительные масла также зависят от этого", – говорит Дорошенко.

Так, фьючерсы на пальмовое масло растут с апреля 2020 года и за это время поднялись с 630 до 1160 долларов за тонну. Причем активный рост продолжается до сих пор, а значит, рассчитывать на снижение цен на растительное масло не приходится.

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