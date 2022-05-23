Сторонники оккупантов пригодятся Украине: Зеленский подписал закон

Имущество коллаборантов будут изымать в пользу Украины / Фото: Getty Images, Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации имущества россиян и коллаборантов, который Верховная Рада приняла 12 мая.

Как сообщили на сайте президента, украинские санкции предусматривают взыскание в пользу государства активов, принадлежащих подсанкционным физическим или юридическим лицам, и которыми они могут распоряжаться.

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В законе №7194 говорится о россиянах и коллаборантах, поддерживающих агрессию российских оккупантов против Украины, которые финансировали пророссийские партии, занимались пропагандой или помогали с вооруженным нападением. Их имущество будут национализировать и таким образом пополнять бюджет.

"Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников", – подчеркнул Зеленский.

Особенности национализации

Список физических и юридических лиц, подпадающих под действие санкций в Украине, формирует Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Искать активы коллаборантов будет центральный орган исполнительной власти, как ожидается, Министерство юстиции. Представители ведомства также будут обращаться в суд по поводу взыскания имущества в доход государства.

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Кроме этого, Минюст должен организовать работу по выявлению и розыску активов, подлежащих блокированию. Судебные решения по таким делам будут приниматься Высшим антикоррупционным судом (ВАКС).

Под действие закона подпадают граждане России и компании, поддерживающие оккупацию части Украины, а также которые не прекратили экономическую деятельность с РФ и на территории РФ в период действия военного положения в Украине. Речь идет о:

физических лицах, являющихся гражданами России;

людях, ведущих основную деятельность или проживающих в России;

компаниях, работающих в Украине, но имеющих учредителей в РФ;

компаниях в Украине, долей капитала которых владеет представитель из РФ.

Принудительное изъятие имущества

12 мая, сразу после поддержки упомянутого закона народными депутатами, в Украине стартовала кампания по национализации. Первыми под санкции попали корпоративные права "Проминвестбанка", принадлежащего "ВЭБ.РФ".

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Национализировали и корпоративные права "Международного резервного банка", которым на 100% владеет "Сбербанк России". У обоих банков изъяты и финансовые активы, в частности право требования долга.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что национализируют российское имущество также за границей. В частности, в Великобритании решили взять под контроль дочернюю компанию "Газпрома". Некоторые российские "дочки" из-за санкций объявляют о банкротстве, например, как это произошло с компанией Альфа-Банка в Нидерландах.