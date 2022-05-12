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Украина начала принудительно изымать имущество РФ – что национализируют первым

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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12 мая, 13:06
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В Верховную Раду на утверждение передали указ президента Владимира Зеленского о национализации имущества РФ
"Дочки" российских банков попали под национализацию
"Дочки" российских банков попали под национализацию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения в Украине позволили национализировать российское имущество. Первое такое решение СНБО уже принял.

Согласно ему, Украина национализирует корпоративные права украинских "дочек" российских "Сбербанка" и "ВЭБ.РФ". Об этом говорится в соответствующих документах на сайте Верховной Рады.

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Что подлежит национализации

Итак, согласно решению СНБО от 11 мая, в Украине принудительно изымут корпоративные права в размере 99,7% "Проминвестбанка", принадлежащего "ВЭБ.РФ" и 100% "Международного резервного банка", принадлежащего "Сбербанку России".

Также у этих банков изымут финансовые активы, в частности право требования долга "ВЭБ.РФ" к "Проминвестбанку", "Сбербанку" к "МР Банку" и обеих "дочкам" российских банков к юридическим лицам.

Изымут и другие финансовые активы, кроме 3 млрд грн "МР Банка", которые требуются для удовлетворения требований его кредиторов.

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Выполнить указ следует в течение 10 дней с момента его опубликования.

Российское имущество национализируют и за границей

Ранее мы рассказывали, британское правительство планирует временно национализировать дочернюю компанию российского "Газпрома". Дочерняя компания газового монополиста РФ отвечает за розничную торговлю голубым топливом.

Предприятие имеет почти 30 тысяч клиентов в сфере бизнеса, однако из-за западных санкций они не хотят сотрудничать с представительством России. Чтобы обеспечить частные и государственные компании газом, Великобритания может на время национализировать Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd.

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Известно, что "дочкой" "Газпрома" руководят представители в Лондоне и Манчестере. Газ, которым она торгует, поставляют, в частности, в британскую Национальную службу здравоохранения. Объемы поставок вдвое больше, чем от местного Bulb Energy Ltd, а это значит, что в случае прекращения закупок российского газа цены на него значительно возрастут.

Мы также объясняли, как работает схема "Газпрома" и "Роскосмоса" для обхода санкций, и писали, что из-за экономических ограничений, наложенных на российский Альфа-Банк, его дочерняя компания в Нидерландах обанкротилась.

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