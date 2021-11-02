Стоит на своем: "Газпром" отказался от дополнительного транзита газа через Украину

“Газпром” снова отказался от дополнительного транзита газа через Украину и Польшу / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская компания "Газпром" отказалась бронировать дополнительные мощности транзита газа через Украину и Польшу на первый квартал 2022 года.

Об этом свидетельствуют результаты аукционов GSA Platform и Regional Booking Platform, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Отмечается, что "Газпром" и некоторые другие компании вообще отказываются от долгосрочных контрактов на транзит.

Благодаря либерализации газового рынка ЕС, их заменило прозрачное аукционное бронирование, которое делает невозможным лишние затраты за бронирование чрезмерных мощностей по цене газа.

Польша предлагала мощности газопровода "Ямал-Европа", все они, как и украинские, остались невостребованными.

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Отказ от транзита через Украину

В октябре 2021 года российская компания-гигант отказалась от дополнительных объёмов транзита газа через Украину на ноябрь.

Тогда ГТС Украины, как и сегодня, предлагал до 9,8 млн. куб. м в сутки через газораспределительную станцию ​​"Суджа" и до 5,2 млн. куб. м в сутки через станцию ​​"Сохрановка".

А вот Польше в прошлый раз повезло больше. В октябре "Газпром" выкупил треть предложенных мощностей через Польшу, по газопроводу "Ямал – Европа".

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Ранее мы писали, что "Газпром" возобновил поставки природного газа в Молдову, оказавшуюся на грани энергетического кризиса, но уже по новой цене.

А также "Сегодня" вместе с экспертом разбирались, почему РФ отказалась от поставок энергетического угля в Украину и чем это может угрожать.