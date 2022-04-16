Стабилизировать не удастся? Как зафиксированный курс доллара повлияет на каждого украинца

Что происходит с курсом валют в Украине / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине власти взволнованы вопросом экономических дисбалансов на фоне зафиксированного курса валют, однако сосчитать все риски от этого, когда итогов войны у нас нет, невозможно.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказал Максим Орищак, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ).

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Напомним, что официальный курс доллара в Украине останется на уровне 29,25 до завершения войны с Россией.

Да, по словам эксперта, среди возможных рисков может быть проблема инфляции, которая остается достаточно актуальной для населения в Украине, но ждать, что накопления в валюте принесут больше денег на территории государства, не стоит. В правительстве понимают о накопленной массе денег под подушкой и не готовы тратить эти деньги в условиях войны на личные интересы населения.

Поэтому следует тратить валютные накопления при необходимости. Накапливать доллары и евро стоит, если вы планируете выезжать за границу, потому что там это будет реальным средством платежа, — отметил Орищак.

Однако есть и положительные изменения – спустя почти 2 месяца с начала войны комитет Совета ЕС согласился с предложением Украины – предоставить возможность украинским беженцам обменивать гривню на другие валюты в странах ЕС.

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Но в то же время нужно понимать, что рекомендации Совета ЕС относительно конвертации гривен не являются обязательством. Это значит, что фактическое внедрение схем обмена должно проводиться с учетом национальной ситуации и каждый банк будет иметь свою причину не следовать новым правилам, — говорит эксперт.

Стабилизация курса гривни

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов в комментарии "Сегодня" отметил, что по дданным Государственной службы статистики Украины, потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 13,7%, относительно февральских значений данный показатель увеличился на 3,0%. Это почти втрое выше довоенных прогнозов НБУ.

В такой ситуации реальная доходность "военных" ОВГЗ имеет отрицательное значение. По этой причине основным покупателем этих бумаг является Нацбанк.

На наличном валютном рынке гривня к доллару США торгуется под уровнем 33,00, а евро не может преодолеть отметку 36,50.

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На данный момент можно говорить о стабилизации курса украинской национальной валюты. После решения регулятора возобновить продажу иностранных валют гривня сможет получить дополнительную поддержку, однако вряд ли удастся избежать ее существенной девальвации по итогам военного противостояния. Текущее ослабление евро и доллара США можно использовать для конвертации своих сбережений в более устойчивые валюты, — отметил эксперт.

Ранее мы рассказывали, что Нацбанк разрешил украинцам покупать валюту, но ограничил ее стоимость.

Также мы писали, что можно делать с деньгами во время войны.