США выделят Украине 155 млн долларов помощи – на что потратят деньги

США предоставят Украине 155 млн долларов финансовой помощи для улучшения жизни граждан.
Об этом сообщила пресс-служба американского посольства в Киеве.
Эти деньги будут переданы Агентству по международному развитию, которое в "тесном сотрудничестве" с Украиной использует ресурсы для улучшения здравоохранения, экономического роста, борьбы с коррупцией, противодействия российской агрессии и укрепления демократии.
Дополнительное финансирование распределят следующим образом:
- экономическое развитие и здравоохранение – 34 млн долларов;
- демократия и управление – 44 млн долларов;
- борьба с коррупцией – 14 млн долларов;
- противодействие российской агрессии – 63 млн долларов.
/ Фото: Twitter
Как сообщалось ранее, Украина может получить очередной транш кредита Международного валютного фонда еще до осени.
Кроме того, глава Минфина рассказал, что в переговорах Украины с МВФ затруднений нет, но есть нюансы в формулировках.
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