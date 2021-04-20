США выделят Украине 155 млн долларов помощи – на что потратят деньги

Эти деньги используют для улучшения здравоохранения, экономического роста, борьбы с коррупцией и противодействия российской агрессии

США предоставят Украине 155 млн долларов финансовой помощи для улучшения жизни граждан.

Об этом сообщила пресс-служба американского посольства в Киеве.

Эти деньги будут переданы Агентству по международному развитию, которое в "тесном сотрудничестве" с Украиной использует ресурсы для улучшения здравоохранения, экономического роста, борьбы с коррупцией, противодействия российской агрессии и укрепления демократии.

Дополнительное финансирование распределят следующим образом:

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экономическое развитие и здравоохранение – 34 млн долларов;

демократия и управление – 44 млн долларов;

борьба с коррупцией – 14 млн долларов;

противодействие российской агрессии – 63 млн долларов.

/ Фото: Twitter

Как сообщалось ранее, Украина может получить очередной транш кредита Международного валютного фонда еще до осени.

Кроме того, глава Минфина рассказал, что в переговорах Украины с МВФ затруднений нет, но есть нюансы в формулировках.