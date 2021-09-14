Средние зарплаты врачам хотят увеличить: сколько могут получать медики в Украине

В 2022 году медикам могут увеличить средние зарплаты

В 2022 году средние зарплаты врачей могут повысить до 22 тыс. грн, а среднего медперсонала — до более чем 14 тыс. грн.

Повышение зарплат медикам предусмотрено в проекте закона о госбюджете-2022, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также могут увеличить и размер стипендий студентов (до 2 тыс. грн), а повышенных стипендий – до 2,55 тыс. грн. Для учащихся в системе профтехобразования стипендии могут повысить до 1,25 тыс. грн.

Курс гривни в проекте госбюджета-2022 предусмотрен на уровне 28,6−28,7 грн/долл. Дефицит госбюджета в 2022 году предлагают установить на уровне 188 млрд грн или 3,5% ВВП (по сравнению с 5,5% ВВП в 2021 году).

Минимальные зарплаты в Украине

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, до конца 2021 года минимальная заработная плата вырастет на 500 грн. В 2022 году также предусмотрено повышение минимальной зарплаты для украинцев.

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"Повышение минимальной заработной платы в большей степени влияет на бюджетную сферу. Но это также создает дополнительную нагрузку на бизнес, который прозрачно выплачивает зарплаты. Поэтому важно выбрать удачный момент для увеличения минимальной зарплаты, чтобы оно дало результат", - сказал Денис Шмыгаль.

Сколько украинцев получают "черные" зарплаты

Почти половина украинцев верит в инициативу единоразового декларирования. Только 24% граждан считают, что добровольное декларирование имущества не нужно, а 47% поддерживают инициативу.

При этом только 49% жителей городов с населением свыше 50 тыс. в возрасте 18-60 лет получают заработную плату полностью официально (46%) или являются частными предпринимателями и платят все налоги (3%), а вот 8,6% респондентов отметили, что получают зарплату только в конвертах, не работая официально.

К слову, людей, которые работают неофициально, едва ли не треть страны. На самом деле их число может достигать и 40%. Всего работают почти 16 млн человек. Тех, кто устроен без трудовой – более трех миллионов.