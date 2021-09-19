Уменьшить платежку за коммунальные вдвое – украинцы массово утепляют дома

Утепление фасада. Коллаж "Сегодня"

Пока не наступили холода, самое время позаботиться об утеплении дома, чтобы меньше тратить зимой на отопление. Утеплителей фасадов сейчас немало работает на стенах домов. Желающих заказать услугу много, но удовольствие это не из дешевых. Во сколько обойдутся материалы и сколько удастся сэкономить – рассказывают корреспонденты "Сегодня".

У утеплителей домов перед зимним сезоном работы прибавилось. В многоэтажке на столичной Оболони уже взялись за две квартиры. Такое удовольствие не из дешевых. В среднем качественный утеплитель стоит полторы тысячи гривен за метр квадратный.

"Если же взять 20-30 квадратных метров, то это условно будет от 19-20 тысяч до 30, то есть это я вам сказал про хорошие качественные материалы", – говорит владелец компании по утеплению фасадов Георгий Стельмах.

Поэтому в основном утепляют отдельные помещения, а не весь дом. Но есть и исключения. Например один из столичных панельных домов – зимой так холодно, что вместе с соседями решили утеплить дом полностью. Для этого пришлось всем вместе взять льготный кредит. Изменения, говорит женщина, почувствовали сразу.

"Это очень удобно, так как мы задаем температуру в помещении 20 градусов, от 20 до 23 градуса держится температура в помещении", – говорит Ольга Пономарева.

Но существуют и подводные камни. Утеплитель Александр предостерегает: если сделают некачественно, готовьтесь к неприятным последствиям.

"Где-то оставили какую-то щель, и просачивается холод, между пенопластом и слоем квартиры собирается точка росы – конденсат. Может просачиваться между швами грибок, может это утепление отпасть", – предостерегает специалист.

Чтобы этого избежать, эксперты советуют нанимать только проверенных мастеров и делать утепление в комплексе. Не только фасадные работы, но и внутренние.

"Если мы утеплим дом без модернизации системы отопления, то он может стать, как термос. В таком доме будет слишком жарко, люди будут открывать окна и выпускать тепло на улицу, а общедомовой счетчик будет мотать гигакалории", – предупреждает руководитель по коммуникациям энергопоставщика "YASNO" Антон Ковалишин.

Проведя весь комплекс такого утепления, можно уменьшить затраты на коммунальные услуги до 50-60 процентов в старых домах и до 20 в новостройках при условии, что в помещении отдельный счетчик.

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