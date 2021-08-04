СНБО поручил Кабмину возложить обязанности главы "Укрзализныци" на министра

Александр Кубраков будет и. о. главы правления "Укрзализныци" / коллаж "Сегодня"
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил Кабинету министров возложить обязанности главы правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры, передает "Интерфакс-Украина".
СНБО в первую очередь требует от руководства "Укрзализныци" привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки. А также:
- обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии для УЗ;
- ввести программы восстановления инфраструктуры и подвижного состава, организовать закупку новых вагонов;
- обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах; ввести скоростное движение.
Отметим, 30 июля Совет нацбезопасности и обороны принял протокольное поручение Кабинету министров разобраться с состоянием дел "Укрзализныци" и в случае необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые решения.
Сейчас и. о. главы УЗ Иван Юрик, которого неоднократно обвиняли в коррупции и неэффективном руководстве компанией.
Напомним, 2 августа СНБО инициировал введение временного управления на АО "Укрзалиныця", заявив о критическом состоянии УЗ, которое угрожает нацбезопасности.
В СНБО в частности обвиняют топ-менеджмент в недосчете зарплат и неэффективных закупках, а также в невыполнении показателей по капитальным инвестициям и темпам электрификации железной дороги.
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