РНБО доручила Кабміну покласти обов'язки голови "Укрзалізниці" на міністра

Рада нацбезпеки зобов'язала призначити в. о. голови правління УЗ Олександра Кубракова і вимагає від керівництва компанії розібратися з вантажними перевезеннями

Олександр Кубраков будет в. о. глави правління "Укрзалізниці" / колаж "Сьогодні"

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) доручила Кабінету міністрів покласти обов'язки глави правління "Укрзалізниці" на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури, передає "Інтерфакс-Україна".

РНБО насамперед вимагає від керівництва "Укрзалізниці" привести до економічно обґрунтованих тарифів вантажні перевезення. А також:

забезпечити безперебійне постачання електроенергії для УЗ;

ввести програми відновлення інфраструктури та рухомого складу, організувати закупівлю нових вагонів;

забезпечити збільшення транзиту і розширення мережі для перевезення вантажів у контейнерах; ввести швидкісний рух.

Зазначимо, 30 липня Рада нацбезпеки і оборони ухвалила протокольне доручення Кабінету міністрів розібратися зі станом справ "Укрзалізниці" і в разі потреби ухвалити кардинальні, в тому числі кадрові рішення.

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Зараз в. о. глави УЗ Іван Юрик, якого неодноразово звинувачували в корупції і неефективному керівництві компанією.

Нагадаємо, 2 серпня РНБО ініціювала введення тимчасового управлінняна АТ "Укрзаліниця", заявивши про критичний стан УЗ, що загрожує нацбезпеці.

У РНБО зокрема звинувачують топ-менеджмент у недонарахуванні зарплат і неефективних закупівлях, а також у невиконанні показників з капітальних інвестицій і темпів електрифікації залізниці.