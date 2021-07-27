Сладкая жизнь – под угрозой. Почему цены на сахар резко взлетели

Сахар оказался "золотым" / Фото: Pixabay

Цены на сахар в Украине снова резко взлетели: за килограмм белого золота потребитель должен выложить больше доллара. Производители сетуют на плохой урожай, который ударил по объемам производства, а эксперты называют такой скачок стоимости необоснованным. Что же произошло с ценами на один из самых востребованных продуктов, разбирались новости "Сегодня".

В течение многих лет цена на сахар была стабильной. Периодически стоимость белого золота даже падала:

В 2016 году сахар стоил почти 15 гривен.

В 2019-м – на гривню дешевле (14 гривен за килограмм).

В 2021 неожиданный скачок до 28 гривен.

Производители сетуют на плохой урожай сахарной свеклы в прошлом году. В перечне неблагоприятных погодных условий для сладкой культуры называют засуху и пыльные бури.

"В прошлом году не было зимы – во время посевной кампании в почве не было влаги", – поясняет исполняющий обязанности председателя ассоциации "Укрцукор" Назар Михайловин.

Сначала сахар подорожал на 50%, а позже еще на 25%. Для второго скачка цены не было причин, говорят эксперты. Несмотря на неудавшийся урожай прошлой осенью, дефицита сахара нет. По словам экономиста Олега Пендзина, на складах предприятий этот продукт находится в достаточном количестве. Мол, это чистая рыночная спекуляция.

Это очень похоже на картельный сговор, считает эксперт. Антимонопольный комитет уже возбудил дело против нескольких крупных предприятий-производителей. И все основания для этого есть.

"Наверное были игроки, которые имеют существенную долю на рынке которые между собой договорились. Антимонопольный комитет определит – это так или нет. Мы факт – чрезвычайно высокого роста цены", – говорит Пендзин.

Производители же уверяют, что заговора нет. А цены на сахар поднимают, потому что им крайне необходимы деньги перед началом уборки урожая и его переработкой.

"Закупают материалы, мешки, металл – закупают газ, электроэнергию – им необходимы деньги сейчас – некоторые проводят реставрацию, ремонт самого сахарного завода – за эти деньги, за которые сейчас продается сахар сахарные заводы могут закупать всеми необходимыми материалами для производства нового сезона", – разъясняет Назар Михайловин.

Мировая статистика цен на сладкий продукт играет не в пользу Украины. Стоимость белого золота в мире снижается. Так, на Лондонской бирже в прошлом месяце "белый песок" стоил 430 долларов за тонну. В Украине же оптовая цена достигла шокирующих 780 долларов за тонну.

Проблемы не только с сахаром

Такая же ситуация и с подсолнечным маслом. На мировых рынках цена за последние недели упала на 10%, тогда как в Украине выросла на 3%. Большая часть масла, произведенного в государстве (90%), идет на продажу за границу.

"Это неправильно, так не может быть. Если у нас ответственные производители, социально ответственные, это мне напоминает ситуацию, когда на мировом рынке цена на нефтепродукты идет вниз, а у нас идет вверх, тут же вмешивается Антимонопольный комитет, который находит картельные сговоры. Очень подобное сейчас происходит на рынке масла – очень похоже", – говорит Пендзин.

Действительность такова, что сейчас украинское масло в Украине стоит дороже, чем в супермаркетах стран Евросоюза. Однако в этом году аграрные эксперты прогнозируют рекордный урожай подсолнечника – 17 млн тонн. Как следствие, из-за большого предложения цена на него будет невысокой.

Какие продукты подешевели и будут падать в цене, подробно в материале Максима Урлапова:

Напомним, в 2020-2021 маркетинговом году Украина произвела всего 1,1 млн тонн "белого золота". В следствие чего экспорт продукта сократился на 36%.

В апреле Министерство развития экономики планировало временно отменить 50%-ную ввозную пошлину на сахар до 1 октября 2021 года. Это должно было помочь справиться с подорожанием и дефицитом.

Однакосезон варенья все равно оказался под угрозой срыва из-за высокой цены на сладкий продукт. Эксперты прогнозируют снижение стоимости сахара уже в ближайшее время – аж до 20 грн за килограмм.