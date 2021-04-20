Украине не хватает сахара: в Кабмине придумали, как победить дефицит

Украина планирует временно отменить 50%-ную ввозную пошлину на сахар. Речь идет об освобождении от пошлины 120 тыс. тонн импортного сахара до 1 октября 2021 года. Предполагается, что это поможет справиться с подорожанием и дефицитом собственного сахара в Украине.

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Такое предложение содержится в законопроекте, который подготовило Министерство развития экономики. Документ еще не внесен в парламент, он находится на общественном обсуждении.

Украина в 2020-2021 маркетинговом году произвела всего 1,1 млн тонн сахара. А внутреннее потребление составляет не меньше 1,3 млн тонн, подсчитали в ведомстве. Причиной дефицита стала неблагоприятная для урожая погода и уменьшение площадей посевов сахарной свеклы.

"Ограниченное предложение сахара на рынке вызвало резкий рост цен на этот продукт", – говорится в пояснительной записке к документу.

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Поэтому в Минэкономики считают, что более дешевый импортный сахар поможет нормализовать ситуацию на рынке, а кроме того стимулировать отечественных производителей.

Ранее министерство также предлагало разрешить импорт дополнительных 50 тыс. тонн сахара-сырца. В феврале-марте Украина уже импортировала 40 тыс. тонн сахара по установленной тарифной квоте с нулевой ставкой пошлины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

По итогам 2020 года Украина сократила экспорт сахара на 36%.

Но перед майскими праздниками и Пасхой в Украине подорожал не только сахар. О том, во сколько обойдется украинцам пасхальная корзинка-2021, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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