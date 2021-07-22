Сезон варенья оказался под угрозой срыва – что будет с ценами на сахар

Эксперты не видят серьезных причин для подорожания сахара, а в правительстве сетуют на стоимость газа и электроэнергии

Желающим сварить варенье придется раскошелиться / Фото: Flickr, Depositphotos

Цена на "белое золото" достигла почти доллара за килограмм, а в некоторых магазинах стоимость сахара переступает отметку в 30 грн. Аграрии связывают это с неудачным урожаем, который оказался худшим за последние 4 года. Они же прогнозируют снижение стоимости продукта уже в ближайшее время – аж до 20 грн за килограмм, говорится в сюжете "Сегодня".

"С января по июль сахар вырос на 25%. Ни одной причины по увеличению себестоимости сахара здесь нет. Это чистый рынок или спекуляция", – убежден экономист Олег Пендзин.

Реклама

Фермеры же оправдывают скачок цен на сахар тем, что последний год из-за засухи был неурожай. Мол, запасы на складах практически истощены.

"Сахарной свеклы было собрано меньше. За последние 4 года прошлогодняя урожайность была наихудшая", – сетует директор агрофирмы Виталий Якивец.

В Ассоциации сахаропроизводителей Украины сговор производителей отрицают. По их мнению, всему виной – подорожание сырья и производства.

"То, что у нас сейчас пошло увеличение цен на газ, на электроэнергию и на другие материалы, в принципе цена на сахар экономически обоснована", – поясняет и.о. председателя правления НАСУ "Укрцукор" Назар Михайловин.

В этом году урожай сахарной свеклы, по прогнозам фермеров, будет хорошим. Говорят, цена на "белое золото" должна снизиться до 20 гривен за килограмм.

Реклама

Напомним, в 2020-2021 маркетинговом году Украина произвела всего 1,1 млн тонн "белого золота". Тогда урожай пострадал от погоды и уменьшения площадей под посевами сахарной свеклы. Более того, в 2020 году Украина сократила экспорт продукта на 36%.

В апреле Министерство развития экономики планировало временно отменить 50%-ную ввозную пошлину на сахар до 1 октября 2021 года. Это должно было помочь справиться с подорожанием и дефицитом собственного сахара в Украине.