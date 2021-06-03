SkyUp запускает прямые рейсы на греческие острова: даты и направления

Уже с 5 июня из Киева можно будет вылететь на остров Корфу, вылеты будут постоянно добавлять

С 5 июня SkyUp запускает прямые рейсы из Киева на греческие острова / Фото: facebook.com/skyup.aero

С 5 июня авиакомпания SkyUp запускает прямые рейсы из Киева на греческие острова.

Об этом сообщает пресс-служба компании SkyUp.

Из Киева на Корфу рейсы будут выполняться с 5 июня. Сначала рейсы будут выполняться каждую субботу, в конце месяца ожидается, что добавятся вылеты по понедельникам и средам.

Из Киева на Родос прямые рейсы компания запустит с воскресенья, 6 июня. В дальнейшем добавят рейсы по вторникам и четвергам.

Из Киева в Ираклион (остров Крит), самолеты компании начнут летать с 12 июня, по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям. Затем рейсы по этому маршруту планируют выполнять ежедневно.

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Недавно мы писали, что SkyUp начала продажу билетов на новое направление в Грецию. Уже с 19 июня авиакомпания планирует летать из Одессы в Ираклион на острове Крит.

Напомним, не только в мае, но и в июне SkyUp выполнит несколько специальных рейсов из Украины в Финляндию. Они предназначены в первую очередь для сезонных работников.

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