SkyUp удвоит число рейсов из Украины в Казахстан: в чем причина и какие цены

Самый низкий тариф предполагает перевозку только одного места ручной клади, за возможность взять багаж придется существенно доплатить

Фото: facebook.com/skyup.aero

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp 7 июня удвоит число рейсов из Киева в Алматы и обратно. Причиной стал высокий спрос со стороны туристов, которые соскучились по путешествиям за время закрытых границ. Вместо одного рейса в неделю лоукостер будет совершать по два рейса:

Киев – Алматы: понедельник, пятница; вылет в 19:15, прибытие в 04:10 (по местному времени);

Алматы – Киев: вторник, суббота; вылет в 05:15, прибытие в 08:55 (по местному времени).

Об этом свидетельствуют данные профильного издания Avianiews.

Сколько стоят билеты?

Билеты стоят от 4000 грн в одну сторону и от 8100 грн туда-обратно. В самый дешевый тариф входит перевозка одного места ручной клади (до 9 кг и до 55х40х20 см). Авиабилеты с багажом до 23 кг и дополнительными 5 кг ручной клади обойдутся уже в сумму от 4700 грн в одну сторону и от 9500 грн туда-обратно.

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Что нужно для въезда в Казахстан?

Казахстан разрешает въезд туристам из Украины. Перед вылетом нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус. С момента сдачи анализа до момента пересечения границы Казахстана должно пройти не более 72 часов. От сдачи ПЦР-теста освобождены дети до 5 лет.

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair запустит рейсы из Львова на Кипр со 2 июля. Билеты стоят от 28,9 евро в одну сторону и от 70,9 евро туда-обратно.

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Видео: Twitter/MennoSwart