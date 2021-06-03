SkyUp обзавелся новым "Боингом" – это самая крупная модель в парке лоукостера

Борт уже окрашен в ливрею авиаперевозчика, но все еще находится на временной регистрации. В самолет поместится более 200 пассажиров

Boeing 737-900ER SkyUp / Фото: Facebook/SkyUp Airlines

Лоукостер SkyUp, который недавно отменил все внутренние рейсы из Запорожья, в июне получит 12-й самолет Boeing 737. Таким образом, авиаперевозчик возобновил пополнение флота после годового перерыва. Это будет самая большая и дальняя модель в парке авиакомпании – Boeing 737-900ER на 215 пассажиров.

Об этом сообщило профильное издание Avianews, ссылаясь на источники в авиакомпании.

Лайнер станет четвертым такой модификации в парке лоукостера. Сейчас авиакомпания использует два 149-местных Boeing 737-700, шесть 189-местных Boeing 737-800 и три 215-местных Boeing 737-900ER.

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Борт уже окрашен в ливрею SkyUp, но все еще имеет временную регистрацию 2-JBZI и не внесен в украинский реестр гражданских воздушных судов.

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Авиационный реестр Airfleets указывает, что этот авиалайнер имеет заводской номер 36539. Он выпущен в 2008 году и ранее летал в авиакомпаниях XL Airways, Lion Air, а затем Jet Airways из Индии. С 2019 года самолет находился на хранении после банкротства последнего оператора.

SkyUp планировала получить этот Boeing 737-900ER в 2020 году, но срок поставки был сдвинут на год из-за пандемии.

Напомним, ранее SkyUp и МАУ объявили акции на билеты. У лоукостера специальное предложение действует с 1 по 6 июня. В акции участвуют билеты на полеты в период с 1 июня по 31 августа.

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