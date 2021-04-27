Сколько украинцев оформили ипотеку под 7%: первые итоги госпрограммы

Кредиты выдают уже полтора месяца. Несмотря на невысокие показатели, в Минфине считают, что старт программы кредитования был успешным

По программе доступной ипотеки под 7% с момента ее запуска 1 марта оформили кредиты 155 семей. Общая стоимость этих займов – 124 млн гривен. Кредиты выдают через 13 банков.

По условиям программы, можно приобрести жилье в домах, построенных не раньше, чем шесть лет назад. Стоимость недвижимости не должна превышать 2,5 миллиона гривен. Кредит предоставляют до 20 лет, первый минимальный взнос – 15%, говорится в сюжете "Сегодня".

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Как ранее подсчитали в Министерстве финансов, на рассмотрении находится еще около 400 заявок.

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"Такое количество заключенных между банками и украинцами ипотечных сделок за полтора стартовых месяца – весьма значительное. Учитывая то, что ипотека – достаточно рисковый инструмент для банков: надо взвесить все риски, оценить заемщика, предмет ипотеки и так далее... Поэтому считаем старт проекта успешным", - отметил замминистра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Напомним, также Верховная Рада Украины дала и старт запуску финансового лизинга жилья под 5% годовых. Приоритетными группами для участия в программе лизинга станут не все. В первую очередь программа запускается для таких категорий:

военные;

учителя;

медики;

полицейские;

внутренне перемещенные лица;

социально незащищенные слои населения.