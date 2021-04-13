Лизинг квартир под 5% стал ближе: что решила Верховная Рада

В Украине дали старт обновлению программы доступной ипотеки под 7% и запуску финансового лизинга жилья под 5% годовых. Это предусматривает законопроект № 5308, который Верховная Рада приняла в первом чтении 263 голосами.
Против не голосовал никто, воздержались – 33, не голосовали 17 нардепов.
Согласно документу, к компании "Укрфинжитло", которая сейчас занимается реализацией госпрограммы, присоединится Государственное ипотечное учреждение (ГИУ). После этого появятся новые финансово-кредитные механизмы, что и позволит запустить финансовый лизинг жилья.
Приоритетными группами для участия в программе лизинга станут не все. В первую очередь программа запускается для таких категорий:
- военные;
- учителя;
- медики;
- полицейские;
- внутренне перемещенные лица;
- социально незащищенные слои населения.
Документ еще будут дорабатывать ко второму чтению.
Напомним, первые семьи уже получили квартиры в кредит под 7%. Сейчас в госпрограмме участвуют семь банков, но этот список будет расширяться.
Подробнее о действующих правилах и стоимости доступного ипотечного кредитования узнавайте из видеосюжета:
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