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Лизинг квартир под 5% стал ближе: что решила Верховная Рада

13 апреля, 19:05

Ксения Капустинская , Игорь Тимофеев

Программу доступной ипотеки под 7% обновят, а дешевый лизинг введут для отдельных категорий украинцев

В Украине дали старт обновлению программы доступной ипотеки под 7% и запуску финансового лизинга жилья под 5% годовых. Это предусматривает законопроект № 5308, который Верховная Рада приняла в первом чтении 263 голосами.

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Против не голосовал никто, воздержались – 33, не голосовали 17 нардепов.

Согласно документу, к компании "Укрфинжитло", которая сейчас занимается реализацией госпрограммы, присоединится Государственное ипотечное учреждение (ГИУ). После этого появятся новые финансово-кредитные механизмы, что и позволит запустить финансовый лизинг жилья.

Приоритетными группами для участия в программе лизинга станут не все. В первую очередь программа запускается для таких категорий:

  • военные;
  • учителя;
  • медики;
  • полицейские;
  • внутренне перемещенные лица;
  • социально незащищенные слои населения.
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Документ еще будут дорабатывать ко второму чтению.

Напомним, первые семьи уже получили квартиры в кредит под 7%. Сейчас в госпрограмме участвуют семь банков, но этот список будет расширяться.

Подробнее о действующих правилах и стоимости доступного ипотечного кредитования узнавайте из видеосюжета:

Видео: Сегодня
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ипотека Верховная Рада квартиры кредиты лизинг кредитование доступное жилье законопроект

Источник: Сегодня

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