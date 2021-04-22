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Ипотека бьет рекорды: украинцы стали активнее брать кредиты

22 апреля, 14:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Банкиры не теряют оптимизма – и бизнес, и население Украины стало охотнее брать взаймы. На это есть несколько причин

В Украине, несмотря на третью волну распространения коронавируса, вырос спрос на кредиты. Банки в январе-марте 2021 года стали выдавать больше займов и бизнесу, и населению. А спрос на ипотеку оказался самым высоким за всю историю наблюдений.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса банкиров, который провел Национальный банк.

Спрос населения на кредиты растет третий квартал подряд. Этому способствует:

  • снижение процентных ставок;
  • улучшение потребительских настроений;
  • перспективы развития рынка недвижимости, в частности, речь идет о влиянии программы доступной ипотеки под 7%.

Что касается бизнеса, то предприятия стали активнее брать кредиты из-за потребности в инвестициях и капитале, а также реструктуризации долгов. Ставки для бизнеса тоже снизились, что стало еще одной причиной повышения спроса на займы.

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Банки рассчитывают, что за следующие 12 месяцев кредитование станет еще активнее.

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"78% респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля корпораций, 82% – домохозяйств. Это самые высокие с 2015 года оценки прироста кредитного портфеля населения, впрочем, отдельные крупные банки ожидают определенного ухудшения его качества", – резюмировали в НБУ.

Напомним, также в Украине ввели "этический кодекс" для коллекторов. Сборщикам долгов запрещается угрожать, звонить по ночам и донимать тех, кто не брал кредиты. Подробнее – в сюжете:

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НБУ ипотека банки кредиты спрос кредитование

Источник: Сегодня

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