Сколько стоит заправить авто в Польше – цены на бензин, дизель и автогаз

В Польше водителям придется платить больше за горючее / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы выехали за границу на собственных авто. Одна из стран, которая приняла больше беженцев из Украины – соседняя Польша.

Редакция "Сегодня" узнавала, сколько стоят разные виды горючего на заправках в Польше. При мониторинге пользовались данными ресурса Fuelo.

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По состоянию на 28 марта средняя цена на горючее в Польше колеблется от 3,6 до 7 злотых (24,73 – 48,08 грн). За бензин А-95 просят 6,6 злотых (45,34 грн), за дизель – 7,48 злотых (51,38 грн), за сжиженный нефтяной газ – 3,6 злотых (24,73 грн). Подешевел А-98, который теперь стоит 7,46 злотого (51,24 грн).

Бензин А-95

Выгоднее всего покупать бензин А-95 на заправках BP, где за литр просят 6,26 злотого (43 грн). Самая высокая цена в сетях AVIA (6,74 злотых, или 46,3 грн) и Shell (6,73 злотых, или 46,23 грн). На других АЗС средняя стоимость бензина составляет 6,5 – 6,6 злотых (44,65 – 45,34 грн).

Цена на бензин в Польше / Фото: скриншот

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Дизель

Аналогичная ситуация с дизельным топливом, наиболее дешево продающим BP – по 6,96 злотого (47,81 грн) за литр. Стоимость дизеля на других заправках стартует от 7,32 злотых (50,28 грн), например, на AVIA. Дороже всего этот тип горючего продает Shell – 7,63 злотого (52,41 грн).

Цена на дизель в Польше / Фото: скриншот

Автогаз

Сжиженный газ по стабильной цене продает сеть Circle K. Здесь за литр LPG просят 3,59 злотого (24,66 грн). Информации о продаже сжиженного газа на других АЗС пока нет.

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Бензин А-98

Похоже, что в Польше А-98 бензин продают только в сети Circle K. Его стоимость существенно выросла с начала марта. Цена за литр подскочила от 6,97 злотого до 7,65 злотого (47,88 – 52,55 грн).

Ситуация на рынке горючего

На рынке горючего в Украине ситуация более или менее стабильна, но с небольшим удорожанием. Хотя дефицит удалось избежать, некоторые сети пересмотрели цены на бензин и дизель.

Купить А-92 и А-95 в сетях WOG и ОККО теперь на 11 – 13 копеек дороже, чем раньше. Цены за литр бензина колеблются в пределах 33,43 – 33,53 гривни. Дизель эти же дистрибьюторы сбывают на 38 копеек дороже недели назад – за 37,43 гривни за литр.

Раньше мы рассказывали, что будет с ценами на бензин в апреле 2022 года, и писали, будет ли в Украине дефицит горючего.