Сколько стоит месяц жизни в Румынии — еда, жилье, транспорт

Сколько стоит жизнь в Румынии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 16 апреля, по данным ООН, более 738,8 тыс. украинцев покинули свои дома и поехали в поисках убежища в Румынию. Многие уже выразили желание остаться там.

Сайт "Сегодня" расскажет вам, сколько стоит месяц жизни в этой стране.

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По предварительным расчетам, общая стоимость проживания в Румынии для двух человек со средним уровнем потребностей на один месяц составит примерно 652 доллара (ориентировочно 19 тыс. грн по курсу 17 апреля), без учета стоимости жилья.

Цены на продукты

Проведя мониторинг цен, можно сделать вывод, что большинство продуктов в Румынии несколько дешевле, чем в Украине, Словакии или Польше, но дороже, чем в Молдове.

Для сравнения мы выбрали обновленные в марте данные стоимости товаров в Румынии TravelTables и средние мартовские данные Минфина.

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Сравнительная таблица стоимости продуктов в Румынии и Украине Продукт Цена продукта в Румынии Цена продукта в Украине Молоко, 1 л 25,47 грн 31,36 грн Буханка белого хлеба 13,94 грн 26,41 грн Белый рис, 1 кг 26,81 грн 34,45 грн Яйца, 10 шт 41,78 грн 40,30 грн Твердый сыр, 1 кг 131,93 грн 331,90 грн Филе куриное, 1 кг 114,77 грн 120,47 грн Говяжья вырезка, 1 кг 169,20 грн 242,28 грн Яблоки, 1 кг 21,72 грн 13,24 грн Бананы, 1 кг 31,11 грн 35,97 грн Картофель, 1 кг 12,33 грн 14,87 грн

Следует отметить, что пачка сигарет в Румынии обойдется в среднем в 104,04 грн, бутылка вина – 117,45 грн.

В кафе чашка капучино обойдется вам примерно 42,10 грн, а в целом питание в недорогом ресторане на одного будет стоить 130,32 грн.

Стоимость аренды жилья

Для поиска жилья вы можете воспользоваться сайтами Booking или Airbnb.

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В общем, если оценивать средние цены на аренду квартир в Румынии, вывод такой:

однокомнатная квартира в центре города обойдется в 8,1 тыс. грн;

однокомнатная квартира подальше от центра – 5,8 тыс. грн;

трехкомнатная квартира в центре города – 13,7 тыс. грн;

трехкомнатная подальше от центра – ориентировочно 9,8 тыс. грн.

Рассмотрим цены в столице Бухаресте на примере. Как и во всех столицах, квартиры дороже, чем в других городах. По данным Airbnb, арендовать жилье можно от 600 до 1,2 тыс. долларов (ориентировочно 17,5–35,1 тыс. грн). Чаще всего предлагают квартиры для беженцев. Жилье имеет несколько комнат и более 3 спальных мест.

Стоимость квартир в Бухаресте / Фото: Airbnb

Не стоит забывать и о коммунальных услугах, которые в Румынии обойдутся в среднем 2,6 тыс. грн (основные коммунальные услуги в квартире площадью 85 кв. м, включая электричество, отопление или охлаждение, воду и вывоз мусора).

Общественный транспорт и мобильная связь

Общественный транспорт преимущественно представлен автобусами, троллейбусами и маршрутками. Цены на билеты:

одноразовый билет – ориентировочно 13,14 грн;

проездной на месяц – 410,2 грн.

Если говорить о такси, то цена за посадку ориентировочно 11,53 грн, каждый следующий километр – 10,99 грн. Стоимость 1 л бензина – 32,71 грн в среднем.

Стоимость мобильной связи без скидки и специальных тарифов за 1 мин. — 4,29 грн, интернет 60 Мбит/с обойдется в среднем 215,3 грн в месяц.

Работа для украинцев

Как и в других странах, работодатели в Румынии тоже пытаются переформатировать свою работу из-за большого количества переселенцев из Украины, а именно женщин.

Им сейчас предлагают следующие вакансии:

упаковщик на склад (1100-1300 долл., или 32-38 тыс. грн);

оператор монтажного производства (560-900 долл., или 16-26 тыс. грн);

упаковщик на склад интернет-магазина (30-35 тыс. грн).

Заметим, что средняя зарплата на начало 2022 года составляет 515 евро в месяц (16,4 тыс. грн).

Помощь беженцам в Румынии

Для того чтобы получить помощь в Румынии, вы можете обратиться в волонтерские организации:

платформа Помощь RO предоставляет правовую помощь, информацию о въезде в страну и способы подачи заявления о предоставлении статуса беженца;

волонтерская инициатива Сильные вместе помогает украинцам получить приют и базовую помощь;

на агрегаторе предложений Refugees Rumania румынские волонтеры помогают найти приют, работу, еду и лекарства.

Напомним, раньше мы рассказывали, сколько стоит месяц жизни в Польши, Словакии, Венгрии и Молдове.

Также мы писали, какие государства выплачивают пособие украинским переселенцам.