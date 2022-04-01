Сколько еще ждать дефолта России – аналитики озвучили дату

Дефолт России может наступить в конце весны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия после санкционного удара пытается и дальше шантажировать Европу и усилить свое влияние. Недавно президент РФ Владимир Путин решил, что газ в "недружественных странах" надо продавать за рубли. Однако такой шантаж не дает результата, а между тем аналитики дают неутешные прогнозы по дефолту.

Теперь названа новая дата, когда может наступить дефолт России. Об этом сообщает Reuters.

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Осталось менее двух месяцев

России уже раз удалось избежать дефолта, несмотря на санкции Запада. Тогда ей разрешили платить долги по арестованным счетам. Такое разрешение будет продолжаться до 25 мая, а уже через два дня РФ нужно будет произвести очередную выплату.

"Россия может быть вынуждена совершить платежи в рублях и на банковские счета в России, что, как утверждает министерство финансов, будет альтернативным вариантом. Однако это будет дефолтом", – сообщают в издании.

А причина состоит в том, что юридические условия требуют осуществить выплаты в долларах. Кроме того, есть вариант, что Россия не осуществит платежи, а это тоже будет означать дефолт.

"Россия уже заблокирована на международных рынках заимствований из-за санкций Запада, но дефолт будет означать, что она не сможет восстановить доступ до тех пор, пока кредиты не будут полностью погашены, а любые судебные дела, связанные с дефолтом, не будут решены", – говорится в сообщении.

Даже если санкции с РФ в ближайшее время снимут, все равно репутация на финансовых рынках будет испорчена.

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Реакция мира на требование платить за газ рублями

Как только Путин объявил свою новую идею-фикс, состоялся разговор канцлера Германии Олофа Шольца с кремлевским лидером. В РФ его заверили, что для европейцев в системе оплаты ничего не изменится.

Шольц заявил, что в любом случае оплата будет продолжаться в дальнейшем в евро и долларах, как это прописано в контрактах. В то же время до конца 2022 года Германия планирует устранить зависимость от российских энергоресурсов.

Россия поставляет в Европу газа на сумму почти 9,75 миллиарда долларов в месяц по итогам января 2022 года. Газпром перекачал свыше 7 миллиардов кубометров газа в 20 стран ЕС, включая Австрию, Болгарию, Чехию, Германию, Эстонию, Польшу.

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Страны G7 также отказались платить России за газ в рублях. Министр обороны Австрии Клаудия Теннер заявила, что европейцы имеют единую позицию по этому поводу.

Ранее спикер Путина Дмитрий Песков заявил, если не будет оплаты за газ в рублях, не будет и голубого топлива в Европе. В преддверии немецкие офисы "Газпрома" обыскали и заподозрили в сознательном завышении цен на газ.