Сколько денег мы теряем, пока стоим в пробках? Эксперимент "Сегодня"

Мы сравнили экономические потери от долгой дороги на разных видах общественного и личного транспорта

Пробки наносят экономике реальный ущерб / Фото: Getty Images, Транспорт Києва / Facebook

Украинцы погрязли в неразумном использовании транспорта. Проблема не только во впустую потраченном бензине – нервы и время, потраченные в долгих пробках, тоже наносят ощутимый ущерб. Эксперимент "Сегодня" из цикла "Неэкономная страна" доказал это. Мы подсчитали, что секунда "путешествия" на работу в автомобиле стоит 7 копеек. А вот добираться в час пик на велосипеде оказалось не только быстрее, но и дешевле всего.

Сюжет Николая Антофййчука

Суть эксперимента: несколько человек в вечерний час пик отправились из центра города в спальные районы. Первый – на велосипеде, второй – на автобусе, третий – на метро, четвертый вместе с экспертом по транспортному планированию Дмитрием Беспаловым – на автомобиле. После этого для каждого вида транспорта были подсчитаны потери.

Первым приехал велосипедист. На втором месте – метро. А автобус и машина оказались в хвосте гонки. Если перевести потраченное время на дорогу в деньги, получится, что пассажир автобуса потерял 125 гривен. Естественно, это не только плата за проезд – учитывается множество других факторов, например упущенные возможности, недовыработанный ВВП и т.д.

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В случае автомобилиста сумму нужно умножить еще на два – добавляется цена бензина, техобслуживание и т.д. За время в пути каждая секунда на машине достигает стоимости в семь копеек. А у велосипедиста профит: копеечная стоимость, благодаря дешевому техосмотру и выгоде для здоровья от того, что он крутит педали.

Беспалов объясняет: мы и понятия не имеем, сколько тратим на дорогу. Дело в том, что транспортные планировщики используют время как эквивалент денег. Один час равен примерно 100 грн. Кроме того, чем дольше дорога – тем ниже продуктивность работников.

"Вместо того, чтобы выработать дополнительный ВВП, мы долго едем до работы, начинает работать транспортная усталость. Наибольший эффект, геометрический рост транспортной усталости начинается с 46-й минуты пути", – уточнил Беспалов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что льготникам хотят отменить бесплатный проезд в общественном транспорте.