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Скандальный бензин. Как на самом деле изменились цены на заправках

18 мая, 11:40

Ксения Капустинская , Александр Панченко

АЗС премиального сегмента устроили правительству демарш, но бюджетные виды топлива стали доступнее для граждан

Заправки обновили цены на бензин / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Минувшая неделя на рынке топлива оказалась скандальной из-за того, что Кабмин ввел регулирование цен на бензин и дизтопливо. Трейдеры в ответ устроили демарш, прекратив продавать топливо премиальных сортов. Но большинство автомобилистов в итоге оказались в выигрыше: А-95 подешевел в среднем до 29,01 грн, а ДТ – до 27,39 грн/л, говорится в статье "Сегодня".

Дизтопливо подешевело во всех регионах, причем в большинстве из них значительно: от 50 коп. до 1,23 грн/л. При этом подорожал бензин А-92. За неделю средняя стоимость "второго" поднялась на 11 коп./л, в среднем до 28,20 грн/л., хотя "премиальщики" ее в основном не повышали. На рынок сжиженного газа постановление Кабмина не распространяется, поэтому он жил привычной жизнью. Цена – 15,76 грн/л (-1 коп./л).

По данным аналитиков "А-95", за 14-17 мая крупнейшие игроки рынка установили такие цены:

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Опрошенные "Сегодня" эксперты впервые затруднились спрогнозировать, какими могут быть цены на бензин и дизель. Ситуация настолько запутанная, что экономические выкладки не работают, пока не будет отменено госрегулирование. Рынок ждет переговоров между правительством, трейдерами, Нефтегазовой ассоциацией Украины, Федерацией работодателей. Результатом может стать корректировка или отмена постановления о регулировании цен.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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