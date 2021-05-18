Скандальный бензин. Как на самом деле изменились цены на заправках

Заправки обновили цены на бензин / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Минувшая неделя на рынке топлива оказалась скандальной из-за того, что Кабмин ввел регулирование цен на бензин и дизтопливо. Трейдеры в ответ устроили демарш, прекратив продавать топливо премиальных сортов. Но большинство автомобилистов в итоге оказались в выигрыше: А-95 подешевел в среднем до 29,01 грн, а ДТ – до 27,39 грн/л, говорится в статье "Сегодня".

Дизтопливо подешевело во всех регионах, причем в большинстве из них значительно: от 50 коп. до 1,23 грн/л. При этом подорожал бензин А-92. За неделю средняя стоимость "второго" поднялась на 11 коп./л, в среднем до 28,20 грн/л., хотя "премиальщики" ее в основном не повышали. На рынок сжиженного газа постановление Кабмина не распространяется, поэтому он жил привычной жизнью. Цена – 15,76 грн/л (-1 коп./л).

По данным аналитиков "А-95", за 14-17 мая крупнейшие игроки рынка установили такие цены:

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На WOG и ОККО бензин марки А-92 подешевел на 1,24 грн/л, до 29,75 грн/л, бензин А-95 – на 1,77 грн/л, до 30,22 грн/л дизтопливо – на 2,1 грн/л, до 27,89 грн/л.

SOCAR опустил цену бензинов на 1,29-2,06 грн/л, при этом ДТ оставил на прежнем уровне – 30,98 грн/л. Как сообщили в компании, реализуемое дизтопливо подпадает под категорию премиального.

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В сети KLO А-92 подешевел на 2,6 грн/л, до 27,79 грн/л, А-95 – на 1 грн/л, до 29,99 грн/л, ДТ – на 1,5 грн/л, до 27,89 грн/л.

Группа "Приват" снизила цены на дизельное топливо на 1 грн/л, до 27 грн/л.

Опрошенные "Сегодня" эксперты впервые затруднились спрогнозировать, какими могут быть цены на бензин и дизель. Ситуация настолько запутанная, что экономические выкладки не работают, пока не будет отменено госрегулирование. Рынок ждет переговоров между правительством, трейдерами, Нефтегазовой ассоциацией Украины, Федерацией работодателей. Результатом может стать корректировка или отмена постановления о регулировании цен.

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