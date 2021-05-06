Скандал в набсовете "Нафтогаза": Витренко получил письмо с возмущениями

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Наблюдательный совет "Нафтогаза", который подал в отставку, не допускал переизбранного члена Роберта Бенша к исполнению обязанностей. Бенш был назначен в качестве представителя государства в 2020 году и переназначен правительством в конце апреля 2021 года. Он отрицает обвинения в наличии "конфликта интересов", о котором говорится в письме трех независимых членов набсовета премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Об этом заявил сам Бенш в официальном письме главе "Нафтогаза" Юрию Витренко, сообщила пресс-служба компании.

Бенш выразил удивление позицией председателя набсовета Клэр Споттисвуд. По мнению Бенша, именно председатель наблюдательного совета и бывший председатель правления нарушали закон, не допуская его к заседаниям наблюдательного совета.

"Мы проведем тщательный анализ ситуации и аргументов и после этого сможем сформировать позицию компании и ответить на обращение господина Бенша", – заявил Витренко в ответ на письмо.

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Бенш также утверждает, что не существует никаких документов, подтверждающих обвинения в его адрес, как не существует и никаких юридических препятствий, которые могут остановить исполнение им полномочий члена наблюдательного совета компании.

Как сообщалось, 28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", а также главы правления Андрея Коболева и назначил на эту должность Юрия Витренко.

30 апреля члены набсовета НАК собрались на внеочередное заседание и подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий. Прекращение полномочий вступит в силу 14 мая. Но Кабмин призвал членов набсовета "Нафтогаза" дождаться, пока их заменят.