Системы видеонаблюдения, сигнализация и кондиционеры: какой он, новый поезд "Укрзализныци"

Укрзализныця запустила новый самый длинный поезд по Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" 13 декабря запустила в первый рейс поезд № 5/6 Мариуполь – Рахов. Он преодолевает самый длинный железнодорожный маршрут в Украине, соединяя 7 областей.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

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Поезд состоит из 10 вагонов: плацкарт, купе и люкс. Остановки в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах.

Длина его маршрута – 1806 км. Отметим, что протяженность Украины с востока на запад — 1316 км.

Чем оборудованы вагоны?

Вагоны оборудованы:

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системами видеонаблюдения;

экологически чистыми туалетами;

пеленальными столиками;

розетками и USB-портами;

сигнализацией в каждом купе;

4 режимами освещения в каждом купе;

индикатором занятости туалета и кнопкой вызова проводника.

Стоимость услуг "Укрзализныци" в 2022 году

С 10 декабря "Укрзализныця" увеличила комиссионный сбор до 30 грн с 22 грн, а стоимость билетов в среднем на 3%.

В пресс-службе отмечают, что такой незначительный рост даст "Укрзализныце" около 6 млн грн дополнительного дохода ежемесячно. Деньги обещали направить на усовершенствование систем продаж и другие направления развитие компании.

В то же время в 2022 году не планируется повышения стоимости билетов на пассажирские перевозки, заверили в компании.

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Однако с Нового года компания хочет предложить новый подход к формированию цен на билеты, будет более гибкий и зависящий от различных факторов, в частности от популярности выбранного направления. По мнению представителей "Укрзализныци", это позволит пассажирам сэкономить средства, если они будут планировать поездку заранее.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" запустила два новых поезда в Польшу. Рейс № 36/35 сообщением Одесса — Перемышль с 11 декабря соединяет две страны каждый день. Второй поезд № 89/90 отправляется в Польшу из Львова с 12 декабря.

Также мы рассказывали, как украинец жаловался на состояние электрички в "Укрзализныце".